AUR așteaptă să fie chemat la negocieri de PSD pentru moțiunea de cenzură. George Simion: ”Nu vreau să fiu un idiot util”

George Simion a declarat, luni, că parlamentarii AUR ar vota orice moțiune de cenzură, inclusiv una depusă de PSD, dar a spus că „ar fi normal ca PSD să ceară susținerea AUR”. „Nu a venit o astfel de cerere”, a spus el.

„Dacă liderii PSD o să aibă aceeași atitudine înfumurată și cred că lumea se învârte în jurul lor…Trebuie să discute cu noi înainte. (...) Să sărim așa când zice PSD nu e în caracterul meu Nu vreau să fiu un idiot util”, a spus Simion. Totuși, președintele AUR a adăugat că el încă nu este convins că va cădea guvernul: „Înțeleg demersul, dar nu poți să fii în același timp și la putere și în opoziție.”

Președintele AUR a mai spus că și partidul său va depune o moțiune de cenzură, în luna mai, că partidul său își dorește alegeri anticipate, că nu va susține un guvern care nu are AUR în componență și că la consultările de la Cotroceni va propune un prim-ministru, care nu este Călin Georgescu.

„Nu avem o problemă să îl propunem pe Călin Georgescu premier, dar ține de realitatea politică. Realitatea politică e în felul următor: Nicușor Dan a exclus să nominalizeze un premier de la AUR. Poate Nicușor Dan știe ceva ce noi nu știm și poate PSD nu va merge mai departe cu intențiile pe care le-a anunțat. În funcție de ce fac PSD, PNL, mergem înainte cu următorii pași. E prematur să fac nominalizări pentru funcția de premier”, a spus Simion.

Președintele AUR i-a acuzat pe liderii politici ai partidelor aflate la guvernare de „iresponsabilitate” și a spus că actuala Coaliție este „toxică”, anticipând că o să se „sfârșească”.

„Actuala coaliție duce România în prăpastie. E o criză politică aflată la început. Dorința noastră e ca această criză politică, socială să ia sfârșit cât mai repede. Au de suferit românii. Am ajuns într-un punct critic și situația e dramatică”, a spus Simion, la o conferință de presă la Palatul Parlamentului.

George Simion i-a criticat atât pe Nicușor Dan, cât și pe Sorin Grindeanu, pentru că au exclus o guvernare cu AUR.

„Nu este o poziție demnă de președinte. Nicușor Dan își depășește atribuțiile. Poziții ca ale lui și ale lui Grindeanu nu ne fac cinste. (...) AUR nu e unealta unora sau altora și nu ne vom implica în certurile iresponsabile dintre ei”, a spus președintele AUR.

Totuși, Simion a apus că senatorii și deputații AUR ar vota o moțiune de cenzură inițiată de social-democrați împotriva Guvernului Bolojan.

„Vom vota eventuale moțiuni de cenzură, vom depune propria noastră moțiune de cenzură. Vrem să vedem ce se întâmplă, dacă PSD oprește baletul putere opoziție și se decide să îl demită pe Bolojan. Vrem să știm care sunt următorii pași, pentru că dacă vine o copie poate mai palidă, poate mai puțin încruntată, nu ne va ajuta. Îi așteptăm pe toți la dialog”, a spus liderul AUR.

Președintele AUR a insistat însă că soluția crizei politice e organizarea de alegeri anticipate, un scenariu exclus de Nicușor Dan.

„Unii sunt obișnuiți să vadă în noi cel mai mare rău din România. Este o naivitate să crezi că aceiași oameni care au creat criza ne va scoate din ea. (…) E nevoie de o schimbare. Nu suntem pe post de Baba Vanga, de analiști politici ca să comentăm diferite faze care demonstrează imaturitatea din coaliție. Poziția AUR: ne dorim alegeri anticipate. Călin Georgescu a avut dreptate”, a spus Simion.

Întrebat dacă AUR îl va propune pe Călin Georgescu în funcția de premier, în eventualitatea unor consultări la Palatul Cotroceni, George Simion a spus că în acest moment „nu discută ipoteze” și va anunța în următoarele săptămâni mai multe informații despre o „posibilă implicare a lui Călin Georgescu”, subliniind că AUR îl sprijină în continuare deoarece „așa este corect”. Întrebat dacă Georgescu i-a cerut, la întâlnirea dintre ei, să îl nominalizeze, Simion a spus „în câteva zile o să detaliem și vorbim în funcție de realitatea politică, nu e bine să te grăbești ca fata mare la măritat”, a mai spus Simion.

„AUR nu va face un guvern cu PSD”,a insistat Simion.