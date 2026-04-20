Nicușor Dan respinge varianta alegerilor anticipate: „Nu cred că este o soluție”

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit luni despre scenariul alegerilor anticipate, înainte de referendumul PSD pentru ieșirea de la guvernare. Șeful statului a spus, la Academia de Studii Economice (ASE) din București, că „nu este o soluție”. El a reiterat și faptul că nu va susține un Guvern cu AUR.

„Nu cred că este o soluție, deoarece intenția de vot din sondaje este relativ apropiată de reprezentarea din Parlament”, a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă ar fi o variantă alegerile anticipate după ieșirea PSD de la guvernare.

„Este o certitudine că Președintele României nu va susține un Guvern cu AUR? Sigur, da, am spus asta”, a afirmat el.

Partidul Social Democrat va vota astăzi, de la ora 17, dacă îi retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan și dacă iese de la guvernare. Luni dimineață, PSD a stabilit întrebarea la care vor răspunde cei 5.000 de membri:

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”.

Nicușor Dan a subliniat că „probabil vom intra într-o zonă de turbulențe politice” și a anunțat mai multe consultări pentru a găsi o soluție.

„Se vor întâmpla unele lucruri în această seară. Probabil vom intra într-o zonă de turbulențe politice, iar în această ipoteză vom avea una, două, trei sau câte runde de consultări va fi nevoie pentru a găsi o soluție stabilă”, a spus șeful statului.