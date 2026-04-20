Nicușor Dan, reacție înainte de criza politică: „Nu am spus că Bolojan e condamnat să-și dea demisia. Nu voi susține un guvern cu AUR”

Nicușor Dan a mai spus că, în opinia sa, nu suntem „foarte aproape” de o moțiune de cenzură. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a anticipat, luni, că după votul din PSD din această seară vor urma, probabil, „turbulențe politice”. Șeful statului a adăugat că în funcție de rezultatul scrutinului din PSD vor urma „una, două, trei, câte runde de consultări sunt necesare” pentru a se ajunge la o soluție în care cele patru partide pro-occidentale - PSD, PNL, USR și UDMR - guvernează împreună. Nicușor Dan a mai spus că nu va susține un guvern din care să facă parte și partidul condus de George Simion, AUR, și a precizat că el nu a spus niciodată că Ilie Bolojan este „condamnat să-și dea demisia”.

Nicușor Dan a încercat să atenueze criza politică care se întrevede cu anunțul că partidele din Coaliția de guvernare s-au angajat să adopte toate documentele necesare ca PNRR să nu fie afectat și România să încaseze fondurile pe care le mai are la dispoziție.

„Probabil că vom intra în turbulențe politice. Dar există consens pe PNRR, între cele 4 partide pro-occidentale și minoritățile există un consens că toate legile și actele normative necesare pentru PNRR ca România să încaseze banii pe care îi mai are de încasat până la finalul lunii august vor fi adoptate și România își va păstra traiectoria financiară”, a spus șeful statului.

Președintele a adăugat că a discutat atât cu președintele PSD Sorin Grindeanu cât și cu premierul Ilie Bolojan și nu există deocamdată un consens în care această formulă guvernamentală să continue.

„Am discutat lucruri, important este ce au comunicat fiecare dintre domniile lor. Au comunicat substanțial în spațiul public, mai departe, sper să găsim o formulă să continuăm o guvernare pro-occidentală pentru România.

Evident că avem două partide fără de care nu se poate forma o majoritate în Parlament, dacă ele sunt în dezacord, pentru moment nu există o formulă (de guvernare n.red), da”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României a spus că este o certitudine că nu va susține un guvern din care să facă parte și AUR.

Întrebat dacă vor mai urma consultări la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a confirmat, părând să anticipeze că votul din PSD din această seară va fi pentru ieșirea de la guvernare.

„Se vor întâmpla niște lucruri în seara asta, probabil că vom intra în turbulențe politice. În această ipoteză vom aveam una, două trei câte runde de consultări e nevoie pentru a găsi o soluție stabilă pentru România”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat, de asemenea, dacă îl va mai susține pe Ilie Bolojan în scenariul în care PSD condiționează guvernarea de schimbarea acestuia din funcție, Nicușor Dan a spus: „Așa cum am mai spus există așteptări dintr-o parte sau alta. E o tensiune socială, eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator”

„Trebuie să facem tot posibilul ca partidele pro-occidentale să guverneze împreună. Nu am spus ca Bolojan e condamnat să își dea demisia în discutiile care nu sunt publice. Toate sceariile sunt rostogolite, sa vedem faptele. Foarte probabil vom avea o criză politică, dar pe chestiunile esențiale există predictibilitate. (...) Răspunsul nu ține de mine, îndemnul meu e la calm, echilibru, luciditate pentru toate părțile implicate ca să găsim o soluție”, a adăugat președintele României. Nicușor Dan a mai spus că, în opinia sa, nu suntem „foarte aproape” de o moțiune de cenzură. Declarațiile președintelui aici: