PSD are trei variante pentru criza politică. Grindeanu așteaptă ca Nicușor Dan să convoace „marți sau miercuri” consultări la Cotroceni

Sorin Grindeanu, președintele PSD, spune că partidul său are trei scenarii pe masă la ședința de mâine. El spune că cele trei sunt - rămânerea în actuala formă a coaliției, „reașezarea” lucrurile în coaliție sau ieșirea de la guvernare. Șeful PSD face declarațiile la emisiunea „Subiectiv” de la Antena 3 CNN.

„Ca introducere, e corect să spunem contextul – la începutul lunii decembrie, noi am spus că odată cu votarea bugetului vom face o evaluare a guvernării, începând cu o autoevaluare. Vom face asta mâine, după care vom discuta de întregul context. Am mers în țară cu Manda și cu colegii miniștri, m-am întâlnitb cu mii de colegi, ieri a fost ultima întâlnire, tuturor le-am prezentat, așa cum am putut de bine și eu și Claudiu și Marian Neacșu și cei care am fost, le-am prezentat o radiografie la zi și posibilul scenariu în ca re putem intra odată cu votul de mâine pe care îl dăm aproape 5000 de colegi. Sigur, toate au plecat de la faptul că lucrurile nu merg în direcția bună și nu o spune Sorin Grindeanu sau alții, o spun românii, 80 la sută dintre ei, și acest lucru dincolo de ce a însemnat parteneriatul, ne-a dus să anunțăm această consultare.

Mâine la ora zece, noi o să avem un BPN unde vom vota această întrebare, dar, sigur, în mare e vorba de direcția în care să meargă PSD.

Simt nevoia să spun câteva lucruri – unu, dacă am da timpul înapoi, mulți dintre cei care spun că avem un rezultat știut spuneau că nu face PSD nicio consultare. Nu o să voteze niciodată, uite că am ajuns în această situație, noi spunând că mergem înainte nu pentru PSD, ci pentru români. Românii spun că ne îndreptăm într-o direcție greșită. E responsabilitatea principalului partid de guvernare care are 45% din ponderea acestei coaliții, să schimbe lucrurile, asta e credința mea și a majorității colegilor. Pulsul ăsta e. E un secret că avem inflație de zece la sută, că scade puterea de cumpărare a pensionarilor, că scad investițiile? E un secret că orice propunere care a venit din partea principalului partid de guvernare, adică PSD, a trebuit să fie scoasă și adoptată cu forțăriu deosebite. Am ajuns să fim subiect de miștouri când am spus că dacă nu se adoptă prgoramul de relansare, dacă nu adoptați creșterea salariului minim... Noi am intrat de bună credință în coaliție, am făcut consultarea internă de mâine tot de bunăcredință. Am făcut încercând să aducem plusvaloare, să ajutăm.

În primul rând, ar trebui să știm votul. Am o idee după ce am văzut pulsul. Eu am prezentat colegilor trei variante – unu, să rămânem ca acum, exact cum suntem și o să vă spun că a fost un singur coleg, care a pus că da. Eu nu exclud nimic, vă spun variantele. Pare că doar o minoritate ar susține. Să rămânem într-o formulă de coaliție pro-europeană dar cu lucrurile reașezate. Și a treia să trecem în opoziție. Dacă vor fi consultări, asta înseamnă că prima variantă nu există, că nu vor fi consultări dacă decidem că rămânem cum suntem acum.

Înainte de a vă spune cum văd eu lucrurile, aici nu e vorba de persoane, e vorba de politica pe care Ilie Bolojan, mai ales economice, pe care le-a luat în ultimele zece luni și care ne-a dus într-o situație proastă. Noi nu ne-am dorit asta, nici colegii mei.

Dacă PSD decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marți sau miercuri vor fi consultări la Cotroceni și atunci lucrurile vor putea fi decantate mai bine, președintele va ști fiecare partid ce-și dorește și această criză poate fi rezolvată rapid.

Criza poate fi încheiată rapid dacă se ajunge la o soluție. Mă repet, stabilitatea politică e foarte bună, este excepțională dacă asigură prosperitate. Nu e cazul, În acest moment lucrurile nu merg în direcția bună. E datoria noastră să reparăm și să îndreptăm direcția, e părerea noastră și nu doar a noastră – a 80 la sută dintre români”, spune Sorin Grindeanu, invitat la Antena 3 CNN.

„Dacă ai găsit șobolani, câte plângeri ai făcut?”

Grindeanu l-a atacat din nou pe premierul Bolojan, spunând că ar fi trebuit să „facă plângeri” dacă „a găsit șobolani”.

„Păi cine a fost cel care a brevetat chestiunea în care s-a spus că noi suntem la guvernare dar nu suntem de acord cu măsurile au fost chiar ei de la început pentru că PSD a fost văzut din prima zi ca adversar, vă aduceți aminte de chestiunea cu deficit. Noi am intrat în deficit excesiv din 2020, de atunci am avut patru premier liberali și unul social-democrat. Doi, dacă ai găsit șobolani, câte plângeri ai făcut? Dacă ai găsit scurgeri, la buget, de ce nu ai ieșit să le spui, cine fură? Dacă tot stau așa lucrurile, de ce te-ai gândit pe ultima sută de metri să vinzi companiile profitabile, vinzi cămara cu totul, acolo unde ai zis că ai găsit șobolani. E pură imagine ce s-a întâmplat, o construcție, de ce n-a mers, de ce n-a mers să zică că a găsit șobolanul X, Y, Z. E doar PR, unii pot să mai creadă astfel de abordări”

„Trebuie să ne apucăm de adevăratele reforme, nu de pseudo-reforme”

„E clar că ce s-a întgâmpalt în ultimele zece luni, aceste măsuri... am avut impresia că a fost tratată economia României ca un dosar de insolvență, fără să ții cont că vorbești de oameni, de viețile românilor, dincolo de tăieri care nu și-au dovedit eficacitatea și ne-au dus în situația cu tabloul pe care îl știm. Ca să depășim situația, trebuie să facem primul pas să scurtăm această perioadă, și noi vrem să contribuim. După care, am spus la început că trebuie să ne apucăm de advăratele reforme, nu de pseudo-reforme, pentru că ce s-a întâmplat până acum e doar o poveste, greu de încadrat le reforme.

Apoi să tratăm mult mai serios tot ce ținde ultimele luni în ce înseamnă PNRR. Semnalele pe care le am nu-s foarte bune, sper să nu fie adevărat că tabloul legat de PNRR nu e bun și s-ar putea să se piardă mulți bani”, a continuat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: Nicușor Dan e un președinte care a mers în limitele constituționale

Grindeanu a fost întrebat cu privire la prestația președintelui României, despre care a spus că „a mers în limitele constituționale”. El l-a criticat din nou pe premierul Bolojan, spunând că, spre deosebire de președinte, premierul „nu și-a înțeles locul”.

N-am simțit să depășească limitele date de Constituție până acum. A mers în limitele constituționale, ceea ce e lăudabil, au fost predecesori care n-au făcut asta.

Un om care și-a înțeles poziția politică, asta-l deosebește pe Nicușor Dan de Ilie Bolojan. E un președinte care și-a intrat în rolul de mediator și care încearcă să înțeleagă și să fie un președinte al tuturor românilor, în timp ce prim-ministrul nu a depășit poziția de președinte PNL. El este și premierul PSD-ului, a ajuns acolo cu 45% din voturi date de PSD, asta nu a înțeles.