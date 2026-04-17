Surse: George Simion îl va propune pe Călin Georgescu premier, după demiterea lui Bolojan. Cei doi s-au întâlnit la bibliotecă

George Simion și Călin Georgescu s-au întâlnit, vineri, în secret, la Biblioteca Națională din București, cu doar câteva zile înainte ca PSD să arunce Coaliția în aer, luni, odată cu votul intern împotriva lui Ilie Bolojan, scrie Gândul. Potrivit surselor Antena 3 CNN, timp de o oră cei doi au discutat varianta ca AUR să meargă la consultările de la Cotroceni cu Călin Georgescu propunere de premier. De asemenea, au fost analizate și posibile variante de Guvern din care să facă parte și partidul lui Simion.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat, la Antena 3 CNN, că nu știa că cei doi se vor întâlni și că nu a fost anunțată o ședință de partid.

„Nu pot să comentez de ce s-au întâlnit, nu m-a informat nimeni. Nu știu ce au discutat”, a declarat Peiu, la Antena 3 CNN.

Peiu: Vom analiza orice posibilitate

Întrebat dacă Călin Georgescu ar fi cerut să fie susținut ca premier, senatorul AUR a evitat să confirme o astfel de variantă și a spus că nu există o decizie politică în partid în acest sens.

„Eu nu știu ce a cerut, eu nu am vorbit cu el decât o singură dată, într-un cadru larg, nu știu dacă a cerut sau nu ceva”, a spus el. „Urmare a acestei întâlniri nu există nicio ședință de partid, nu avem vreo decizie. Luni când ne vom reuni, dacă va fi cazul vom analiza orice posibilitate”, a mai adăugat Peiu.

Acesta a făcut și referire la discuțiile interne din partid, în contextul în care a apărut în spațiul public ideea unui posibil guvern susținut de AUR, eventual cu Călin Georgescu premier.

„Deocamdată sunt inițiative personale pe care eu v-aș ruga să le luați ca propuneri ale domnului Lulea”, a precizat senatorul AUR, în contextul în care Marius Lulea a sugerat că partidul ar putea susține o moțiune de cenzură doar dacă există și o alternativă de guvernare, inclusiv varianta Georgescu premier.

Peiu: Nu facem alianță cu niciun partid din actuala Coaliție

Petrișor Peiu a subliniat că, în acest moment, poziția oficială a partidului este de a nu intra în nicio alianță de guvernare cu actualele partide din coaliție: „Noi am spus de foarte multe ori că nu dorim să intrăm în alianță cu niciunul dintre partidele din actuala Coaliție. Nu avem o decizie luată în partid privind votarea sau nu a unei moțiuni depuse de PSD”.

El a adăugat că AUR urmează să depună propria moțiune de cenzură în jurul datei de 13 mai și că formațiunea ar putea susține o eventuală moțiune a PSD, dacă aceasta vine prima și dacă vizează căderea guvernului.

„Dacă e o moțiune care cere plecarea Guvernului Bolojan, noi o vom vota, pentru că ne dorim asta”.

De asemenea, Peiu a insistat că nu există discuții despre intrarea AUR la guvernare și că o astfel de variantă nu este luată în calcul înainte de alegeri: „Deocamdată, decizia partidului este de a nu intra în niciun fel de coaliție, alianță sau înțelegere până la alegeri”.

El a mai spus că AUR are circa 20% din mandatele din Parlament și că nu vede logică într-o eventuală colaborare cu partidele aflate la guvernare.

„De ce am participa ca partener minor în orice fel de înțelegere cu un partid care a promovat fix măsurile pe care le criticăm? Nu este logic”, a mai spus Peiu.