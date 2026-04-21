Grindeanu, întrebat dacă va depune moțiune de cenzură: E o variantă sau vom vota altă moțiune. Am văzut că AUR vrea să depună

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, la Radio România Actualități, că PSD ar putea vota moțiunea de cenzură anunțată de AUR. „E una din variante”, a spus el.

”În 45 de zile, premierul Ilie Bolojan dacă nu demisionează și nu există o moțiune de cenzură care să fi trecut prin Parlament, trebuie să vină să-și testeze în Parlament noua coaliție fără PSD. Dacă în Parlament această coaliție va avea majoritate atunci Guvernul va continua, dacă nu Guvernul va pica”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a spus că PSD ia în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură, dacă că o altă variantă este și să voteze o moțiune depusă de altcineva

„Moțiunea e o variantă sau vom vota o moțiune de cenzură pe care o va depune altcineva. Am văzut că AUR vrea să depună. E una din variante si asta, pentru că mandatul primit de la colegi e acesta: retragerea sprijinului politic premierului, deci Ilie Bolojan trebuie să plece acasă.”, a spus Grindeanu.

Întrebat despre alegeri anticipate, șeful PSD a spus că „niciodată nu poți să excluzi, dar în România, constituțional e dficil să ajungi la anticipate”.

Întrebat ce ar însemna pentru România alegerile anticipate, Grindeanu a răspuns: „Ar însemna o prelungire a unei situații de instabilitate politică. Dar, dacă în Constituție există această variantă, ea se aplică și în alte țări ale Uniunii Europene. Bulgaria a avut opt rânduri de alegeri în ultimii trei-patru ani. Asta nu înseamnă că nu s-a respectat statul de drept. Ba chiar stau mai bine economic decât România. Stabilitatea politică este bună dacă îți asigură prosperitate. Nu este cazul.”

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu, a salutat marţi anunţul privind convocarea partidelor din coaliţie la Cotroceni, el arătând că, umare a acestor consultări, probabil se va ajunge la un prim tablou, iar dacă nu se găseşte o soluţie care să fie acceptată de partide, atunci PSD, aşa cum a anunţat, îşi trage reprezentanţii din guvern.

„Votul nostru de ieri a fost unul clar, unul fără dubii. Dacă se doreşte ca Partidul Social Democrat să mai facă parte dintr-o coaliţie de guvernare, cu partide de pro-europene, atunci noi nu îl mai susţinem pe Ilie Bolojan ca premier. Sau Partidul Social Democrat merge în opoziţie”, a declarat preşedintele PSD.

„Salut această etapă. Eu v-am spus şi ieri şi alaltăieri că e un pas necesar. Urmare a acestor consultări de la Cotroceni, probabil se va ajunge la un prim tablou. Fiecare din partide va veni şi va spune care e viziunea fiecăruia. După care, dacă nu se ajunge sau nu se găseşte o soluţie care să fie acceptată de aceste partide, atunci Partidul Social Democrat, aşa cum am anunţat, îşi trage reprezentanţii din guvern. Ceea ce înseamnă că avem un guvern care nu mai are o majoritate în Parlament, ceea ce se traduce printr-un guvern minoritar. Nu e prima data când s-a întâmplat acest lucru. În 45 de zile, aşa cum a fost şi în trecut, de mai multe ori, premierul Ilie Bolojaan, dacă nu, demisionează şi nu există vreo moţiune de cenzură, în acest interval, care să fi trecut prin Parlament, trebuie să vină să-şi testeze această nouă coaliţie, care e fără PSD. Dacă acea coaliţie sau această formulă guvernamentală va avea majoritate, guvernul va continua. Dacă nu, guvernul se consideră picat”, a arătat el.

El a precizat că „există majorităţi în Parlamentul României şi fără Partidul Social Democrat”.

„Noi avem, dacă luăm şi redistribuirile, undeva în jur de 27-28% din numărul de parlamentari. Atât are PSD-ul. Dacă ne doresc în continuare în această coaliţie şi se face o majoritate unde doresc să fie şi PSD, avem această condiţie. Dacă nu, sunt liberi să-şi facă alte majorităţi”, a spus Grindeanu.

Întrebat care ar fi soluția pentru depășirea momentului actua, șeful PSD a răspuns: „Ne dorim ca prim-ministru să fie o persoană care să își înțeleagă poziția de premier al unei coaliții. De acolo putem construi majorități. Ne dorim să depășim cât mai repede această situație.”

El a adăugat că refacerea coaliţiei de guvernare depinde şi „de bunăvoinţa" foştilor parteneri de guvernare, PNL, USR, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale. „Am încercat în această perioadă să respect punctele de vedere ale celorlalte partide, ale acestui protocol, nu m-am apucat să spun pe ce cale trebuie să meargă nici PNL, nici USR, am făcut apel la ele să facă acelaşi lucru şi să ne respecte. Din păcate, de multe ori am fost învăţaţi cam ce ar trebui să facem. Acea perioadă a fost depăşită, votul nostru de ieri a fost unul clar. Suntem în situaţia următoare - dacă se doreşte ca PSD să mai facă parte dintr-o coaliţie de guvernare cu partide pro-europene, atunci noi nu îl mai susţinem pe Ilie Bolojan ca prim-ministru", a afirmat acesta.