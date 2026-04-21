Prima mutare a Președintelui în criza politică. Nicușor Dan a convocat miercuri consultări cu partidele din Coaliție

1 minut de citit Publicat la 13:10 21 Apr 2026 Modificat la 13:14 21 Apr 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, a chemat liderii Coaliției la consultări, la Palatul Cotroceni, miercuri. La acestea sunt invitați liderii PSD, PNL, UDMR, USR și ai minorităților naționale.

În temeiul prerogativelor constituționale, Președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide și formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări, care vor avea loc după următorul program:

ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 - Partidul Național Liberal (PNL);

ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

ora 18:30 - Uniunea Salvați România (USR).

Anunțul președintelui vine după decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat marți că „pasul doi” pentru PSD e retragerea miniștrilor din Guvern. Acest lucru ar urma să se întâmple până la ședința de guvern de joi.

Liderii PSD susțin că își doresc să continue într-o coaliție formată din aceleași partide, însă cu un alt premier. De partea cealaltă, liberalii au discutat luni și marți despre opțiunile pe care le au, inclusiv găsirea de susținere în Parlament pentru a trece un guvern minoritar.

După cum a scris antena3.ro, aritmetica parlamentară este foarte complicată și este nevoie de negocieri cu partidele mici și cu parlamentarii neafiliați, în cazul în care nu va exista reconciliere între PSD și PNL.

Ce știm până acum:

Ce variante are Președintele:

să îl cheme pe Ilie Bolojan și să îi ceară, în numele interesului național, să se retragă, și să fie de acord cu desemnarea unui alt prim-ministru de la PNL

să desemneze el un premier de la PNL, altul decât Ilie Bolojan

să desemneze un premier de la PSD, respectiv pe Sorin Grindeanu.

să desemneze un premier tehnocrat, pentru a nu-l pune pe Ilie Bolojan în situația de a se retrage și PNL în situația de a-și debarca propriul președinte. În această variantă cel mai probabil PNL ar trece în opoziție și s-ar instala un guvern minoritar PSD-UDMR-USR.

să desemneze un premier PNL, altul decât Bolojan, în cazul în care liberalii nu vor dori să rămână în Opoziție de dragul actualului premier și vor cere să intre la guvernare cu PSD, cu un alt prim-ministru.