Numărul doi din PSD anunță pasul următor: „Joi, PSD va demonstra că nu mai e la guvernare”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Foto: Facebook

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat marți că „pasul doi” pentru PSD e retragerea miniștrilor din Guvern. Întrebat dacă se vor retrage și secretarii de stat, Manda a evitat răspunsul: „Nu e vorba că ne legăm de scaune, e vorba că dăm un mesaj că ne retragem de tot și nu mai revenim într-o coaliție pro-europeană, noi suntem dispuși să revenim dar cu un alt prim-ministru.”

Numărul doi din PSD a declarat că „în acest moment” nu e încă criză politică.

„O criză politică avem în momentul în care nemaiavând susținere rămâi la putere. Dialogul contondent din PNL arată că lucrurile nu sunt în regula nici acolo. Nu vedem acum turbulențe pe piețe. În acest moment avem o decizie a partidului că nu îl mai susținem pe Bolojan. Care e criza?”, a spus Manda, la Digi24.

Acesta a vorbit și despre planul PSD pentru perioada următoare.

„Peste 2-3 zile, dacă domnul Bolojan nu acționează, dacă nu vor fi consultări la Cotroceni, urmează pasul doi, PSD să demonstreze că nu mai e la guvernare. Joi se vor retrage toți miniștrii PSD. Am discutat cu toți miniștrii, se vor retrage fiecare dintre ei, nu avem emoții.

În prima etapă ne vom retrage miniștrii din Guvern, există o dezbatere dacă se retrag și secretarii de stat, nu e vorba că ne legăm de scaune, e vorba că dăm un mesaj că ne retragem de tot și nu mai revenim într-o coaliție pro-europeană, noi suntem dispuși să revenim dar cu un alt prim-ministru. În acest moment nu mai putem să continuăm cu un om încăpățânat”, a declarat Manda.

Liderul PSD i-a reproșat din nou premierului Ilie Bolojan modul în care a luat deciziile în Guvern.

„Am fost la guvernare, am participat la aceste decizii, dar am venit cu alte măsuri care nu au fost luate în calcul sau amânate. (...) Oricine e mai bun decât domnul Bolojan. Ce face PNL, e decizia lor”, a concluzionat acesta.