Surse: Miniștrii PSD își vor da demisia în bloc miercuri seară sau joi dimineață

Social-democrații își stabilesc strategia pentru zilele următoare și sunt pregătiți să își retragă miniștrii din Guvern. Surse politice au declarat că miniștrii PSD urmează să își dea demisia în bloc mâine seară sau joi dimineață.

Potrivit surselor politice, miercuri, după consultările de la Cotroceni cu Președintele Nicușor Dan, conducerea PSD se va reuni într-o ședință pentru a formaliza ieșirea de la guvernare, prin retragerea miniștrilor din Executiv.

Ulterior, social-democrații vor analiza cum decurg consultările cu președintele. PSD nu își dorește un scenariu în care, timp de 45 de zile, Ilie Bolojan să conducă Guvernul cu miniștri interimari din PNL și USR.

Nu este exclusă nici varianta unei moțiuni de cenzură. În partid se discută despre posibilitatea depunerii acesteia săptămâna viitoare. Pentru ca moțiunea să treacă, ar fi însă nevoie și de voturile AUR.

PSD a votat pentru refuzarea unui guvern cu PNL cu Ilie Bolojan prim-ministru dar nu respinge intrarea într-un nou guvern cu PNL. De altfel, liderii PSD au transmis, în ultimele zile, că PNL are destui lideri care pot prelua această funcție. Însă, la cald, după votul de luni, PSD este izolat, pentru moment. PNL nu mai acceptă un guvern cu PSD, USR nu mai acceptă un guvern cu PSD.

PSD mai are însă două variante.

Una e să depună moțiune de cenzură rapid, să negocieze cu AUR susținere pentru aceasta și să meargă la consultările de la Palatul Cotroceni cu propunerea de a prelua mandatul de premier, pentru Sorin Grindeanu. Oricum, în vara lui 2027, potrivit protocolului Coaliției, el ar urma să fie prim-ministru. Și ar putea să formeze un guvern majoritar, cu USR, PNL și UDMR, sau unul minoritar. PSD, împreună cu UDMR, POT, SOS, minorități și neafiliați, ar avea 222 de voturi. Ar trebui să adune restul de 11 voturi de la alte partide, prin negocieri de la om la om. Dacă USR ar intra în acest guvern minoritar ar aduce voturile necesare unei majorități parlamentare.

A doua e să rămână în Opoziție și să preia de la AUR rolul de critic al guvernării. George Simion nu își dorește ca vreunul dintre marile partide, PSD sau PNL, să treacă în Opoziție, pentru că acest lucru l-ar izola complet și ar duce la erodarea imaginii sale de luptător anti-guvernamental.