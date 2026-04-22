Prima rundă de negocieri la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu liderii Coaliției de guvernare

Partidele își fac strategia după discuțiile de astăzi de la Palatul Cotroceni.

Social-democrații pregătesc retragerea miniștrilor din Guvern, însă decizia finală va fi luată după consultările cu președintele. Miniștrii PSD și-ar putea depune demisiile în bloc astăzi seara sau mâine dimineață, înainte de ședinta de guvern.

Social-democrații au un mandat clar: nu mai vor un guvern cu Ilie Bolojan și nu sunt dispuși să facă parte dintr-un guvern cu AUR. În rest, social-democrații nu exclud nicio variantă. Și-ar dori un guvern format din aceleași partide, dar cu un alt premier PNL. Nu exclud nici să dea ei premierul acum, dacă aceasta va fi varianta rezultată de la consultări.

Dacă premierul nu va demisiona și va dori să rămână în funcție 45 de zile, social-democrații nu exclud nici posibilitatea de a depune o moțiune ce cenzură sau de a vota o moțiune depusă de către partidele de opoziție.

Pe de altă parte, premierul vrea să tragă de timp și caută susținere chiar pentru un guvern minoritar. Parlamentarii liberali caută și senatori și deputați dispuși să se afilieze grupului PNL.

După declarațiile de la Cotroceni. Grindeanu are întâlnire cu sindicatele și patronatele.