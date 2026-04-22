Prima rundă de negocieri la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu liderii Coaliției de guvernare

Social-democrații pregătesc retragerea miniștrilor din Guvern, însă decizia finală va fi luată după consultările cu președintele
Partidele își fac strategia după discuțiile de astăzi de la Palatul Cotroceni.
Social-democrații pregătesc retragerea miniștrilor din Guvern, însă decizia finală va fi luată după consultările cu președintele. Miniștrii PSD și-ar putea depune demisiile în bloc astăzi seara sau mâine dimineață, înainte de ședinta de guvern.
Social-democrații au un mandat clar: nu mai vor un guvern cu Ilie Bolojan și nu sunt dispuși să facă parte dintr-un guvern cu AUR. În rest, social-democrații nu exclud nicio variantă. Și-ar dori un guvern format din aceleași partide, dar cu un alt premier PNL. Nu exclud nici să dea ei premierul acum, dacă aceasta va fi varianta rezultată de la consultări.
Dacă premierul nu va demisiona și va dori să rămână în funcție 45 de zile, social-democrații nu exclud nici posibilitatea de a depune o moțiune ce cenzură sau de a vota o moțiune depusă de către partidele de opoziție.
Pe de altă parte, premierul vrea să tragă de timp și caută susținere chiar pentru un guvern minoritar. Parlamentarii liberali caută și senatori și deputați dispuși să se afilieze grupului PNL.
După declarațiile de la Cotroceni. Grindeanu are întâlnire cu sindicatele și patronatele.
Nicușor Dan are la Palatul Cotroceni consultări cu liderii coaliției de guvernare
Președintele Nicușor Dan va avea miercuri, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii coaliției de guvernare.
'În temeiul prerogativelor constituționale, președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide și formațiuni politice parlamentare, pentru consultări - PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităților naționale, USR', a informat Administrația Prezidențială.
Primii chemați la discuțîi sunt cei din PSD. La ora 09.00, Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și cu Neacșu, merg să discute cu președintele Nicușor Dan. Mandatul cu care merg social democrațîi la negocieri e cel dat de referendumul de ieri. Practic, PSD speră că Nicușor Dan să îi convingă pe liberali să se debaraseze de Ilie Bolojan. Prima varianta pe care o vrea PSD este că PNL să dea un alt premier și să meargă cu aceeași formulă de coaliție până la rotația premierilor din primăvară viitoare. Dacă președintele Dan va pune pe masă și varianta că PSD să preia de acum guvernarea, să facă mai devreme schimbul cu PNL, social democrațîi nu o resping, dar o vor discuta în partid, înainte de a se pronunță.
Dacă până la finalul zilei șeful statului nu găsește o soluție, “noi ne dăm demisia din Guvern. Nu mai așteptăm o nouă întâlnire”.
După PSD, de la 10,30, la discuții merge premierul Bolojan și cei din conducerea PNL. Liberalii îi vor transmite președintelui că Bolojan rămâne la Palatul Victoria chiar și cu un guvern minoritar. Sunt pregătiți și pentru opoziție dar vor încerca să rămână la guvernare tot termenul constituțional și chiar după cele 45 de zile, până la sfârșitul sesiunii parlamentare.
Kelemen Hunor și UDMR merg la Cotroceni fără să emită pretențîi , dar îi transmit lui Nicușor Dan că nu vor face parte dintr-o coaliție cu AUR. Preferă actuală formulă , iar că ultima varianta, guvern minoritar. USR îi transmit că rămân alături de Bolojan
Programul consultărilor:
ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
ora 10:30 - Partidul Național Liberal (PNL);
ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
ora 18:30 - Uniunea Salvați România (USR).