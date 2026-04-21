Ilie Bolojan a discutat cu Dominic Fritz despre noul guvern minoritar. Miercuri se va întâlni cu UDMR

Dominic Fritzși Ilie Bolojan. sursa foto: Agerpres

Liderul USR, Dominic Fritz, și premierul Ilie Bolojan au anunțat marți, după o rundă de negocieri, că USR și PNL vor coordona strâns formarea unui guvern minoritar, în condițiile în care miniștrii PSD urmează să se retragă din executiv. Fritz a subliniat că cele două partide au obținut împreună mai multe voturi la parlamentare decât PSD, iar Bolojan a detaliat planul concret de preluare a portofoliilor rămase vacante.

„Am agreat că în următoarele zile ne vom coordona foarte strâns. Eu am reiterat poziția partidului USR, că susținem premierul Ilie Bolojan, susținem o guvernare orientată către reforme, o guvernare care a început să facă curățenie, să îndrepte lucrurile în direcția corectă”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a avertizat totodată PSD că o eventuală ieșire de la guvernare nu îi va oferi controlul pe care și-l dorește.

„Dacă PSD decide să voteze o moțiune, ca să stea la dispoziție pentru a negocia refacerea unor altor majorități nesănătoase, amintesc că împreună USR și PNL au câștigat mai multe voturi la alegerile parlamentare decât PSD. Deci visul PSD-ului de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie”, a adăugat Fritz.

Acesta a mai precizat că, într-o situație pe care a descris-o drept „extrem de vulnerabilă”, este „absolut necesar să continuăm tot ce ține de PNRR, de SAFE, de alte reforme”.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a explicat aspectele practice ale funcționării guvernului în condiții de criză.

„În condițiile în care în zilele următoare, așa cum au declarat miniștrii PSD, se vor retrage din guvern, am convenit ca miniștrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează, în așa fel încât să asigurăm, pe de o parte, funcționarea normală a guvernului și administrarea țării, și pe de altă parte, să promovăm toate proiectele care țin atât de absorbția de fonduri europene, pentru a finaliza lucrările la autostrăzi, la școli, la spitale”, a spus Bolojan.

Premierul a adăugat că guvernul va continua să promoveze „proiectele de hotărâri de guvern sau de lege care țin de menținerea echilibrelor bugetare pe care țara noastră trebuie să le asigure, de continuarea reformelor și de îmbunătățirea vieții cetățenilor în perioada următoare, în așa fel încât aceste turbulențe generate de Partidul Social Democrat să afecteze cât mai puțin cetățenii României”.

Bolojan a mai anunțat că miercuri vor avea loc consultări cu UDMR și cu grupul minorităților naționale, în paralel cu consultările inițiate de președintele României cu forțele din coaliție.