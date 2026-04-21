Bolojan începe negocierile pentru un guvern minoritar cu USR, UDMR și minorități. Foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, că începând chiar de astăzi va da startul negocierilor pentru un guvern minoritar cu USR, UDMR și cu grupul minorităților. Prim-ministrul nu a spus categoric dacă va negocia pe viitor și cu parlamentarii din Opoziție, dar a lăsat de înțeles că va purta discuții pentru ca o eventuală moțiune de cenzură împotriva sa să nu treacă.

Principalele declarații ale lui Bolojan:

S-a votat o rezoluție care întărește ceea ce am declarat aseară, și anume mandatul pentru conducerea PNL și pentru mine, ca premier, de a asigura stabilitatea guvernamentală în fața crizei generate de decizia iresponsabilă a PSD și de a face toate demersurile pentru a asigura susținerea parlamentară pentru Guvern. În acest sens, vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul Guvern în zilele următoare, începând de astăzi și mâine: grupurile USR, UDMR și grupul minorităților, în așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar. Responsabilitatea pentru perioada următoare este imensă, având în vedere presiunile și provocările pe care le avem în această perioadă.

Una dintre cele mai importante probleme este finalizarea investițiilor în autostrăzi, în școli, spitale, în anveloparea blocurilor. Aceste investiții sunt finanțate din PNRR. Pentru a absorbi acești bani până la finalul lunii august, este nevoie de un sprijin parlamentar, în așa fel încât să putem adopta legislația necesară pentru îndeplinirea jaloanelor. Avem 3-4 proiecte de legi care trebuie adoptate până la sfârșitul sesiunii parlamentare, în așa fel încât să putem face această absorbție de fonduri și să finanțăm aceste lucrări importante de investiții. Pentru asta vom propune un moratoriu parlamentar, în așa fel încât, indiferent de culoarea politică, indiferent de modul în care vedem un lucru sau altul, România să nu piardă sumele importante, ci să putem finanța în continuare aceste lucrări.

De asemenea, este foarte important să menținem echilibrele bugetare, pentru ca tot ceea ce s-a câștigat cu necazuri, pe care mulți români le-au avut în această perioadă, poate fi anulat foarte ușor într-o criză guvernamentală și politică declanșată în mod iresponsabil de către PSD. Într-un context internațional complicat, în constrângerile bugetare pe care le avem, în condițiile efectelor negative ale scumpirii carburanților și derivatelor din acest an, îngrășămintele chimice pot afecta economia României și pot afecta și cetățenii României, așa cum vedem că se întâmplă prin creșterea dobânzilor și prin scăderile bursiere. Este important să avem un guvern stabil, care să poată păstra încrederea în România și să facem ceea ce este nevoie pentru a crea condiții pentru țara noastră.

De asemenea, din punct de vedere politic, așa cum știți, acum o lună de zile am adoptat o decizie prin care, văzând pașii și ceea ce făcea PSD, am solicitat acestuia și am făcut un apel la rațiune pentru a menține o stabilitate guvernamentală și în coaliție și am avertizat atunci că, dacă se va declanșa o criză politică, PNL nu va mai fi într-o coaliție cu PSD. Această decizie a fost validată astăzi, în condițiile în care avem această criză în desfășurare. Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD.

Aici nu e vorba de un partid sau de altul, aici este pur și simplu vorba de a rupe față de un anumit fel de a face politică, care este unul defavorabil pentru România și pe care am crezut, în mod cinstit, în această perioadă, că îl putem îndrepta. Iar lucrurile care pentru noi nu sunt negociabile țin de corecta administrare a banului public, de eliminarea risipei, de o guvernare transparentă și corectă cu cetățenii, de a nu mai promite ceea ce nu putem oferi ca stat și de a crea speranțe deșarte, de a elimina privilegii și sinecuri și de a guverna corect și cinstit pentru cetățenii noștri. Acesta este mesajul pe fond, din punct de vedere al unei rupturi. Partidul Național Liberal înțelege că acest mod de a face politică nu este în avantajul României și nu ne poate crea condiții pentru dezvoltare în anii următori.

Veți discuta și cu AUR?

Nu am inițiat nicio discuție în acest sens. Mandatul de negociere e să discutăm cu partidele care sunt azi în Coaliție: USR, UDMR și minorități. Consider că moratoriul pentru accesarea fondurilor europene trebuie să fie discutat cu toate grupurile parlamentare, interesele româniei de nu a pierde bani nu are culoare politică și pentru asta merită să discutăm cu toate formațiunile. În funcție de evoluția politică, care va evolua în zilele următoare, vom lua decizii în ceea ce privește discuțiile cu un parlamentar sau altul.

Suntem într-o situație în care știm că a început o criză, declanșată de PSD care nu a ținut cont de situația în care ne găsim ca țară, azi nu cred că cineva poate să spună ce se va întâmpla cu exactitate peste o lună sau două. Indiferent cine e la guvernare, PNRR e o miză importantă pentru perioada următoare și asta trebuie discutat cu toate forțele politice.

Ce se întâmplă dacă PSD își retrage miniștrii?

În condițiile în care miniștrii vor demisiona și se vacantează posturile, colegii titulari la celelalte portofolii vor prelua responsabilitatea unor ministere. În ceea ce privește ce se va întâmpla în viitor, PNL își va decide politice. Dar cred că am înțeles cât se poate de clar cu toții că dacă vrem să rămânem un partid relevant atunci trebuie să urmăm niște direcții pe care le-am susținut și la guvernare. Deși de multe ori am făcut reforme cu frâna de mână trasă, există un câștig important: am redus deficitul, dar nu e suficient, dacă nu ne controlăm cheltuielile, riscăm ca ceea ce am câștigat să fie anulat.

Președintele Nicușor Dan alege să fie neutru în acest război politic. Îl mai considerați un partener sau, mai degrabă, aveți sentimentul că sprijină planul PSD?

Am avut o colaborare bună cu președintele Nicușor Dan. Ca oameni responsabili, echipele de la Cotroceni și Victoria trebuie să lucreze împreună. Da, consider că a fost un parteneriat corect în această perioadă. În mode evident, da, îl consider partener.

Ciprian Ciucu a spus ieri că Nicușor Dan mai degrabă se coordonează cu PSD. Spuneți că aveți o relație instituțională bună cu el. Simțiți că a ezitat să vă susțină?

Aici e vorba de relații instituționale, nu relații politice. Fiecare om își gestionează activitatea cum crede de cuviință și cred că președintele încearcă să rămână într-un mandat constituțional.

Cum vedeți scenariul unui premier tehnocrat cu actuala coaliție?

Pot fi orice fel de ipoteze dacă un guvern nu mai are susținere parlamentară, cu premieri nominalizați de președinte. Cu experiența mea din administrație, cu tenacitatea de a trece peste obstacole - vedeți pensiile speciale - nu e ușor să administrezi coaliții complicate. Dacă nu ai o experiență politică mare, riscul să nu reușești e mare. Dar nu există o rețetă generală, ține de persoane, de partide. Dacă bugetul e folosit ca pușculiță, nu mai poate fi acceptat. PSD trebuie să renunțe la aceste apucături.

De ce ați refuzat în PNL un vot privind interzicerea unei alianțe cu AUR?

Nu am refuzat, am cerut să ne axăm strict pe agenda crizei de azi.

Ați spus că nu vă țineți cu dinții de funcții. De ce vă țineți cu dinții de funcție și sunteți disperat să rămâneți pe funcție?

Nu am spus niciodată că voi demisiona imediat. Premisa dvs. e greșită. Spun răspicat că, dacă ar exista niște disponibilități financiare mari ale guvernului care ne-ar permite să facem lucruri importante, n-aș avea nicio problemă să mă dau la o parte. Dacă PSD ar fi avut niște propuneri deosebite, cu finanțare, nu aș fi avut probleme să plec. Dar când știu că ceea ce se face e doar generator de circ, este o responsabilitate să continuăm să stabilizăm lucrurile, ca să nu ne mai întoarcem la apucăturile vechi.

Cine erau „șobolanii” și ce rodeau?

Când am aprins lumina, erau situații inacceptabile care generau pierderi mari pentru România. Simpla punere a reflectoarelor pe aceste probleme nu va mai permite acest lucru. Am dat un singur exemplu: pentru energie mai ieftină, trebuie producție mai mare de energie, trebuie mai multă capacitate de stocare și trebuie să avem adaosuri rezonabile. În loc să creăm condiții pentru ca mai mulți producători să apară, am blocat, de fapt, accesul producătorilor pe piață.

Gândiți-vă la evaziunea pe combustibil. Aveam foarte multe antrepozite fiscale și am interzis continuarea procedurii evazioniste.

Companiile de stat: capacitatea de a interveni e redusă, pentru că sunt contracte de management care îți dau doar drepturi. Pățim ca la Salrom, unde produci niște pagube la Salina Praid, dar rămâi director bine-mersi. Nu mai putem tolera aceste aspecte. De aceea am făcut această comparație. Transparența e o condiție necesară pentru o bună guvernare.

PNL-USR-UDMR-minorități au 181 de parlamentari. E nevoie de 233 de voturi în Parlament. Rezultă 52 de voturi lipsă. De unde le veți lua? Veți lua parlamentar cu parlamentar de la PSD, AUR, POT, SOS, PACE?

Situația parlamentară e complicată, cu o pulverizare politică. Formula de guvernare minoritară are nevoie de anumite condiții, astfel încât să nu treacă o moțiune. Nu îmi place să blufez. În funcție de evoluțiile din zilele următoare, se va vedea care sunt soluțiile parlamentare pentru o guvernare funcțională. Important este să nu pierdem timpul și să adoptăm legislația pentru absorbția de fonduri europene.

Cum descrieți relația cu Sorin Grindeanu?

Am căutat să am o relație de respect cu toți liderii politici. E o bază a unei înțelegeri. Dar trebuie respectat cuvântul de fiecaare dată.

Puteți rămâne în funcție 45 de zile după retragerea miniștrilor PSD. Ce veți face după cele 45 de zile dacă nu obțineți 233 de voturi?

Haideți să ajungem în preajma celor 45 de zile și o să vă pot răspunde. Nu sunt specializat în speculații juridice și constituționale.

Cum e ironia să vă bazați pe AUR, când în campanie îi numeați extremiști?

Nu mi-am schimbat părerile față de ce am postat acum un an- doi. Dar nu veți vedea niciodată de la mine jigniri și etichete puse pe un partid sau altul. Eu încerc să am relații de respect cu partidele, pentru că ei reprezintă oameni.

În scenariul în care pierdeți șefia guvernului, aveți certitudinea că PNL vă va mai păstra președinte de partid?

Cred că PNL înțelege că deciziile pe care le va lua țin de viitorul său, de seriozitatea sa și de atitudini care să-i convingă pe români că PNL servește România.

Dacă președintele Dan vă cere să faceți un pas în spate, veți face?

A:Dacă ar exista posibilități financiare să rezolvi problemele, dacă PSD ar fi propus soluții bune - dar nu a făcut-o niciodată - nu ar fi o problemă. Dar nu suntem în această situație.

ÎNTREBARE PENTRU CĂTĂLIN PREDOIU: Dacă președintele Nicușor Dan vă va propune pe dvs. premier, veți accepta?

Cătălin Predoiu: Toate mandatele pe care le-am primit au fost fie de la premier, fie de la PNL. Așa va rămâne situația. Nu se va pune problema ieșirii din mandatul partidului. Nu cred că se pune problema, în acest moment. Nu cred că este cazul. Nu se pune problema să primesc un mandat din partea altui partid, câtă vreme sunt membru PNL.