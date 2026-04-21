George Simion pune 3 condiții ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: „Dacă vor accepta, ori unii, ori alții, putem discuta”

Anterior, George Simion a declarat că aleșii AUR ar vota o moțiune de cenzură inițiată de PSD dacă social-democrații le solicită oficial acest lucru și există o negociere. Foto: Agerpres

George Simion a anunțat, marți, într-o postare pe rețelele sociale, care sunt cele trei condiții ale partidului AUR ca să negocieze cu PSD sau PNL, în contextul crizei politice. Președintele AUR a spus că își dorește ca trei legi să fie adoptate de Parlament: reducerea numărului de parlamentari la 300, tăierea subvențiilor pentru partide și alegeri locale în două tururi.

„Să nu vă îndoiți de noi. Trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România acolo unde este, în hău, în prăpastie. Pentru azi. Unul, cum au votat românii, 300 de parlamentari. Doi, renunțarea la subvențiile pentru partidele politice. Trei, alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi. Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, sunt proiecte de lege și se pot adopta”, a spus George Simion într-un clip postat pe Facebook.

Președintele AUR a adăugat că nu va purta „negocieri pe sub masă” și a spus că partidul său este dispus să poarte discuții și cu PSD și cu PNL.

„Nu vom purta negocieri pe sub masă, nu facem decât să ne respectăm alegătorii și să acționăm în direcția punerii pe roate a economiei, care a fost distrusă de către ei. Dacă vor accepta, ori unii, ori alții, ca cele trei legi să fie votate, după aceea putem discuta despre altceva”, a spus Simion.

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze. Următorul pas: miniștrii social-democrați se vor retrage din funcții.

În replică, Ilie Bolojan a anunțat că nu demisionează, liberalii au făcut scut în jurul său, și premierul a primit mandat să negocieze un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și minorități cu el în funcția de premier. Bolojan a declarat azi că deocamdată nu a fost dat un vot pentru negocieri cu AUR. „Nu am inițiat nicio discuție în acest sens. Mandatul de negociere e să discutăm cu partidele care sunt azi în Coaliție: USR, UDMR și minorități.

Situația parlamentară e complicată, cu o pulverizare politică. Formula de guvernare minoritară are nevoie de anumite condiții, astfel încât să nu treacă o moțiune. Nu îmi place să blufez.

În funcție de evoluțiile din zilele următoare, se va vedea care sunt soluțiile parlamentare pentru o guvernare funcțională”, a adăugat Bolojan.

Întrebat dacă și-a schimbat opinia față de AUR, premierul și președintele PSD a spus: „Nu mi-am schimbat părerile față de ce am postat acum un an- doi. Dar nu veți vedea niciodată de la mine jigniri și etichete puse pe un partid sau altul. Eu încerc să am relații de respect cu partidele, pentru că ei reprezintă oameni.”

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la consultări, la Palatul Cotroceni, miercuri. Șeful statului a chemat la discuții doar partidele care au format până acum coaliția de guvernare, nu și opoziția.

Anterior, George Simion a declarat că aleșii AUR ar vota o moțiune de cenzură inițiată de PSD dacă social-democrații le solicită oficial acest lucru și există o negociere. „Dacă liderii PSD o să aibă aceeași atitudine înfumurată și cred că lumea se învârte în jurul lor…Trebuie să discute cu noi înainte. (...) Să sărim așa când zice PSD nu e în caracterul meu Nu vreau să fiu un idiot util”, a spus Simion, luni, înainte ca PSD să dea votul prin care a retras sprijinul politic al premierului Bolojan.