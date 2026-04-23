Dominic Fritz introduce nuanța necesară în negocierile pentru guvernul minoritar Bolojan: "Parlamentarii AUR sunt legitimi"

Dominic Fitz, liderul USR, alături de premierul Ilie Bolojan / sursă foto: Agerpres

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, la Antena 3 CNN, într-un interviu care va fi difuzat integral duminică, la Ora de foc cu Oana Zamfir, că există o diferență între parlamentarii AUR, ca indivizi, și partidul AUR, ca formațiune politică extremistă. Nuanța introdusă lasă spațiu de negocieri individuale cu parlamentarii AUR care să nu susțină moțiunea de cenzură împotriva guvernului minoritar al lui Bolojan.

Liderul USR susține că în trecut au existat situații în care PSD a colaborat punctual cu AUR în Parlament.

„Parlamentarii sunt legitimi. Partidul AUR este un partid extremist. Cei care au negociat în trecut cu Partidul AUR în momentul bugetului, când au votat moțiunea AUR și a trecut împotriva Dianei Buzoianu, când au negociat să nu se mai voteze Avocatul Poporului, așa cum au promis, toate aceste lucruri s-au întâmplat deja. Nu vorbim aici despre o probabilitate. A fost PSD. Și asta, apropo, din punctul meu de vedere, e o mare problemă și pentru AUR, pentru că dacă AUR este, de fapt, idiotul util al PSD-ului și îi ajută să scindeze coaliția pro-europeană, atunci cei care vor câștiga sunt de fapt social-democrații din acest joc al AUR. Și tocmai de aceea eu încă am îndoieli dacă AUR chiar va vota o moțiune de cenzură.

Cei pe care îi părăsesc Coaliția - USR, PNL, UDMR - ăștia pentru că rămân fără majoritate dintr-o dată, sunt cei care colaborează cu AUR sau cu extremiștii. Nu este așa. Eu vorbesc despre matematică.

Dacă PSD, cu care am format o coaliție care nu a fost ușoară și am înghițit foarte multe lucruri, ca să le fie bine românilor, pentru că dacă deficitul ar fi crescut și mai mult decât cum ne-a lăsat Guvernul Ciolacu-Ciucă, atunci acum inflația ar fi și mai mare. Deci era necesar acest guvern și, într-adevăr, acest guvern se poate forma doar cu partidul PSD, fără să fie nevoie de extremiști. Acum, normal că dacă PSD se retrage, nu mai există o majoritate în Parlament”, a declarat Dominic Fritz.

Întrebat dacă poate exista acum o Coaliție cu AUR, Dominic Fritz a răspuns că:

„Nu, dar asta este realitatea pe care PSD o produce, în ciuda faptului că au pretins timp de 10 luni că vor să țină România pe o cale pro-europeană. Este un joc enorm de periculos pe care îl joacă.

Eu promit aici solemn, că nu vom vota o moțiune de cenzură cu extremiștii. Haideți să vedem aceeași promisiune din PSD.

Nu putem să plecăm acasă, că cineva trebuie să plătească pensiile”, a încheiat Dominic Fritz.

De asemenea, miercuri, liderul USR a declarat, despre discuția de la Cotroceni, că aceasta a fost "lungă și extrem de sinceră, deschisă cu domnul președinte":

"I-am explicat viziunea noastră, principiile noastre pe baza cărora luăm decizii în aceste zile. L-am asigurat că îl susținem pe premierul Bolojan și continuarea și am spus că o să continuăm prezența noastră în acest guvern tocmai pentru că suntem îngrijorați de pierderea celor 10 miliarde din PNRR și a celor 16 miliarde din SAFE și suntem îngrijorați că reformele acestui guvern vor fi șterse cu buretele", a precizat liderul USR, în cadrul unei conferință de presă.

El a mai declarat că: „Dacă PSD merge atât de departe să voteze moțiune de cenzură împotriva guvernului nu va mai fi un partener pentru noi. Stăm la dispoziție inclusiv pentru varianta unui guvern minoritar. Răspunderea e 100% la PSD. Ei trebuie să ne spună cine cred ei că ar trebui să asigure guvernarea după o posibilă moțiune de cenzură".