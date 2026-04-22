După consultările cu Nicușor Dan, USR anunță negocieri cu „parlamentari AUR”: „Sunt și ei îngrijorați de situația actuală”

Dominic Fritz a mai spus că deși vor fi respinse negocieri formale cu AUR, nu a exclus negocieri cu parlamentari AUR, “nemulțumiți de situația actuală”. Sursa foto: Agerpres

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat la finalul consultărilor de la Cotroceni că partidul este deschis să susțină inclusiv un guvern minoritar. Totodată, președintele USR a precizat că pentru susținerea guvernului Bolojan în Parlament ar putea avea loc discuții cu parlamentarii neafiliați și cu partidele mai mici.

Fritz a mai spus că deși vor fi respinse negocieri formale cu AUR, nu a exclus negocieri cu parlamentari AUR, “nemulțumiți de situația actuală”:

”Eu nu exclud că există parlamentari care acum sunt la AUR și sunt și ei îngrijorați și suntem dispuși la negociere. Ce excludem este o negociere cu partidul AUR. Am reiterat președintelui faptul că un PSD care șantajează constant cu o majoritate paralelă cu partidul extremist AUR dacă merge atât de departe încât să voteze o moțiune de cenzură împotriva guvernului, nu va mai putea să fie o opțiune pentru noi”, a spus Dominic Fritz.

Dominic Fritz, despre consultările de la Cotroceni: "O discuție cu multe îngrijorări"

Despre discuțiile de la Cotroceni, Dominic Fritz a precizat că aceasta a fost "lungă și extrem de sinceră, deschisă cu domnul președinte":

"I-am explicat viziunea noastră, principiile noastre pe baza cărora luăm decizii în aceste zile. L-am asigurat că îl susținem pe premierul Bolojan și continuarea și am spus că o să continuăm prezența noastră în acest guvern tocmai pentru că suntem îngrijorați de pierderea celor 10 miliarde din PNRR și a celor 16 miliarde din SAFE și suntem îngrijorați că reformele acestui guvern vor fi șterse cu buretele".

A fost o discuție cu multe îngrijorări, a mai spus Fritz: "Este evident că nu există o cale ușoară din criza în care ne-a aruncat PSD. I-am exprimat președintelui așteptarea noastră ca PSD chiar în aceatsă criză să rate un minim de responsabilitate pentru această țară, să nu blocheze programul SAFE, programul din PNRR, să facem o linie clară între perioada în care PSD a făcut parte din acest guvern și nu va mai face parte din Guvern și înțelegem că acest moment e mâine. Ne așteptăm ca PSD să retragă oamenii puși pe linie politică.

Dacă PSD merge tât de departe să voteze moțiune de cenzură împotriva guvernului nu va mai fi un partener pentru noi. Stăm la dispoziție inclusiv pentru varianta unui guvern minoritar. Răspunderea e 100% la PSD. Ei trebuie să ne spună cine cred ei că ar trebui să asigure guvernare după o posibilă moțiune de cenzură".

Întrebat de unde va face rost de 52 de voturi în parlament pentru susținerea guvernului Bolojan, Dominic Fritz a spu: „Nu pot să vă răspund azi la această întrebare, așteptăm să se producă ruperea, vor urma discuții cu parlamentarii neafiliați, partide mai mici”

Dominic Fritz a mai spus că USR exclude negocieri formale cu AUR: "Nu exclud că există parlamentari care se regăsesc la AUR și care sunt și ei îngrijorați de situația actuală. Ce excludem e o negociere formală cu AUR".