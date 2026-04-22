STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: „Nu stăm să contemplăm ca-n Miorița”/Olguța Vasilescu: „Să arătăm că avem sânge în instalație”

1 minut de citit Publicat la 16:04 22 Apr 2026 Modificat la 16:04 22 Apr 2026

Liderii PSD au discutat despre pașii următori într-o ședință la Parlament. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Liderii PSD au decis, miercuri, retragerea miniștrilor din Guvern. Demisiile ar urma să fie depuse joi dimineață. Potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN, în ședința de miercuri social democrații au vorbit despre pașii următori.

„Vom face lucrurile cu o anumită gradualitate. Avem toți pașii pregătiți”, ar fi spus vicepremierul Marian Neacșu. Lia Olguța Vasilescu le-a cerut colegilor să arate „că avem sânge în instalație”, alți lideri cerând o moțiune de cenzură depusă rapid după demisia miniștrilor.

Stenograme din ședința PSD

Potrivit unor stenograme obținute de Antena 3 CNN, președintele PSD, Sorin Grindeanu i-ar fi anunțat pe colegii săi ce a discutat cu președintele Nicușor Dan. Ulterior, au luat cuvântul Lia Olguța Vasilescu, Adrian Solomon, Gheorghe Șoldan, Marius Oprescu și Marian Neacșu.

Sorin Grindeanu: „Bolojan care le dă tuturor lecții de etică a ieșit la racolat de parlamentari. Vă asigur- și i-am spus și președintelui, că nici noi nu stăm să contemplăm ca în Miorița, pentru că noi nu am învățat politica la școala de maici. Vom concretiza anumite discuții în perioada următoare.”

Olguța Vasilescu: „Când alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație.”

Adrian Solomon: „Demisia miniștrilor ar trebui urmată rapid de o moțiune de cenzură”.

Gheorghe Șoldan: „Dacă am scos sabia din teacă, atunci trebuie să o folosim. Niciun pas înapoi.”

Marius Oprescu: „Vom merge până la capăt. Ei vor să temporizeze, ca să ne sinucidem noi politic. Nu există această variantă. Până la capăt!”

Marian Neacșu: „Vom face lucrurile cu o anumită gradualitate. Avem toți pașii pregătiți.”

Liderii PSD au decis, miercuri, în unanimitate, retragerea miniștrilor din guvernul Bolojan. Decizia a fost luată într-o ședință, după consultările de la Palatul Cotroceni și ar urma să fie oficializată joi dimineață.

Premierul Ilie Bolojan ar fi decis și cine sunt miniștrii care vor prelua interimar portofoliile guvernamentale care vor rămâne libere după demisia miniștrilor PSD. Potrivit unor surse guvernamentale, două ministere vor fi preluate de USR, un minister merge la UDMR, iar alte trei ministere la PNL. Premierul Bolojan va prelua interimar portofoliul de la Transporturi.