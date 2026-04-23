Miniștrii PSD nu participă la ședința de Guvern. Își vor da demisia astăzi

Miniştrii PSD ar urma să demisioneze joi, înainte de şedinţa Executivului. FOTO: Agerpres

Miniştrii PSD își vor da demisia joi. Ședința de Guvern începe la ora 11.00, iar miniștrii PSD nu vor participa, au declarat surse politice. Social-democraţii au luat decizia privind retragerea din Guvern miercuri, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

Urmează să îşi prezinte demisia şi secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.



Decizia vine pe fondul retragerii de către PSD a sprijinului politic premierului Ilie Bolojan şi refuzului acestuia de a pleca din funcţie.



Astfel, sunt aşteptaţi să demisioneze din Cabinetul Bolojan:

* Marian Neacşu - vicepremier

* Florin Barbu - ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

* Bogdan Ivan - ministrul Energiei

* Florin Manole - ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

* Radu Marinescu - ministrul Justiţiei

* Alexandru Rogobete - ministrul Sănătăţii

* Ciprian Şerban - ministrul Transporturilor şi Infrastructurii



Pe cine ar numi Bolojan în locul miniștrilor PSD

PNL: Ministerul Transporturilor - Ilie Bolojan

Ministerul Justiției - Cătălin Predoiu Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru USR: Ministerul Agriculturii – Diana Buzoianu

Ministerul Energiei - Radu Miruță UDMR: Ministerul Sănătății - Cseke Attila.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, întrebat miercuri la Parlament dacă şi-a scris demisia, a declarat: "Mâine este ziua demisiei. O voi scrie repede. (...) Nu ştiu cine va prelua atribuţiile de ministru al Sănătăţii, nu am această informaţie. Nu cred că atribuţiile vor fi delegate unui secretar de stat. Cred că în momentul în care o să apară în Monitorul Oficial decretul de ieşire din funcţia de ministru, prim-ministrul va numi pe cineva interimar din componenţa actuală a Guvernului".



Şi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus că încă nu şi-a scris demisia. "N-am scris demisia, nu cred că trebuie să discutăm în termeni de ultimatum. Partidul Social Democrat şi-a prezentat poziţia. A fost una rezultată democratic din voinţa membrilor noştri în cadrul unei consultări foarte largi. (...) Scrierea unei demisii nu necesită decât câteva minute până la urmă. Găsirea unei soluţii necesită foarte multă înţelepciune, însă, încă o dată, trebuie înţeles şi punctul de vedere al PSD", a afirmat Marinescu la Palatul Parlamentului.



În contextul retragerii din Guvern a PSD, premierul Ilie Bolojan a avut marţi şi miercuri discuţii cu reprezentanţii celorlalte partide din coaliţie - USR, UDMR, grupul parlamentar al minorităţi naţionale.



La discuţiile cu USR şi UDMR s-a convenit ca, în cazul retragerii miniştrilor PSD, să fie înlocuite cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân.



"Am discutat despre funcţionarea Guvernului în această situaţie ipotetică în care miniştrii PSD s-ar retrage şi am convenit ca, în această situaţie, să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân, în aşa fel încât proiectele care sunt în derulare să poată fi promovate şi derulate în continuare", a explicat Bolojan.



România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliţiei de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan.