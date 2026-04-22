Surse: Pe cine numește Bolojan în locul miniștrilor PSD care vor demisiona. Premierul preia Transporturile

1 minut de citit Publicat la 14:45 22 Apr 2026 Modificat la 15:22 22 Apr 2026

Bolojan a decis cu cine înlocuiește miniștrii PSD. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a decis cine sunt miniștrii care vor prelua interimar portofoliile guvernamentale care vor rămâne libere după demisia miniștrilor PSD. Potrivit unor surse guvernamentale, două ministere vor fi preluate de USR, un minister merge la UDMR, iar alte trei ministere la PNL. Premierul Bolojan va prelua interimar portofoliul de la Transporturi.

UPDATE: Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu a precizat că nu există în acest moment o decizie și o listă cu miniștrii interimari.

Miniștrii PSD urmează să își dea demisia miercuri seară, sau joi, după ce decizia va fi luată în ședința PSD. Aceștia vor fi înlocuiți pentru 45 de zile de alți miniștri din cabinetul Bolojan.

Pe cine numește Bolojan în locul miniștrilor PSD

PNL: Ministerul Transporturilor - Ilie Bolojan

Ministerul Justiției - Cătălin Predoiu Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru USR: Ministerul Agriculturii – Diana Buzoianu

Ministerul Energiei - Radu Miruță



UDMR: Ministerul Sănătății - Cseke Attila. Kelemen Hunor și Ilie Bolojan au discutat, miercuri, despre strategia pe care o vor avea pentru a obține susținere pentru un guvern minoritar PNL-UDMR-USR. Ilie Bolojan a anunțat că miniștrii PSD, dacă își vor da demisia, vor fi înlocuiți rapid. După consultările cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu va demisiona și că va continua ca premier la Palatul Victoria. „I-am prezentat Președintelui poziția PNL, că îmi asum în continuare mandatul de premier. PNL va susține, atât la guvernare, cât și în Parlament, activitatea Guvernului, pentru ca administrația țării să se desfășoare în cele mai bune condiții”, a declarat Bolojan. Anterior, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va depune o moțiune de cenzură, dacă premierul nu va demisiona.