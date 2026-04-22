Surse: Nicușor Dan le-a cerut lui Bolojan și Grindeanu un moratoriu pentru PNRR și SAFE și „să coboare nivelul vocii”

Președintele Nicușor Dan le-a cerut liderilor celor patru partide care au fost luni la consultările de la Cotroceni să facă ”un pact de neagresiune”, un moratoriu pentru toate proiectele care au legătură cu PNRR și cu programul SAFE, au declarat pentru Antena 3 CNN surse politice. Acest lucru înseamnă ca, indiferent cine va fi la guvernare, cele patru partide, PSD, PNL, USR și UDMR să voteze și să susțină proiectele respective.

De asemenea, în cadrul discuțiilor de miercuri, Nicușor Dan le-a cerut liderilor ”să se abțină de la declarații și mai virulente sau care ar putea duce la escaladare”.

"Dacă nu coboară nivelul vocii și al acuzațiilor le va fi imposibil sa se așeze la masa și să negocieze in continuare”, ar fi spus Nicușor Dan, conform surselor citate.

Nicușor Dan va susține, miercuri seara, o declarație de presă în care va anunța concluziile consultărilor cu liderii partidelor.

Ilie Bolojan l-a informat, în cadrul acestora, că nu demisionează din funcția de prim-ministru și că PNL a decis ca, în cazul în care PSD va vota o moțiune de cenzură, să nu mai facă un alt guvern cu acest partid.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a comunicat Președintelui că partidul său poate să preia guvernarea dar este și pregătit să treacă în Opoziție. Imediat după discuțiile de la Cotroceni, partidul a decis ca miniștrii PSD să demisioneze.

În acest moment se conturează scenariul unei moțiuni de cenzură, în luna mai, pentru care PSD trebuie să strângă 233 de voturi, pentru a demite Guvernul Bolojan. După acest moment nu se poate contura deocamdată felul în care se vor desfășura lucrurile. Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat, la ieșirea de la discuția cu Nicușor Dan, că ”va fi greu să se așeze la masă” cele patru partide, în aceeași formulă, din nou.