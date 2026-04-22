Ce i-a spus Sorin Grindeanu lui Nicușor Dan la Cotroceni: PSD nu susține un guvern minoritar și nu vrea să facă altă majoritate

Aproximativ o oră a durat discuția cu președintele Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la finalul discuțiilor cu președintele Nicușor Dan, că PSD este dispus să rămână la guvernare în actuala coaliție, dar cu un alt premier în locul lui Ilie Bolojan. Președintele PSD a declarat că dacă nu se ajunge la un consens în aceste zile, social-democrații pot trece în opoziție, având în vedere că nu susțin un guvern minoritari și nici nu sunt interesați să formeze o altă majoritate parlamentară.

Aproximativ o oră a discutat delegația PSD, condusă de Sorin Grindeanu, cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. La final, liderul social-democraților a anunțat că face o declarație de presă și nu răspunde la întrebările jurnaliștilor.

„Urmare a deciziei luate luni, am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile. Am expus în continuare ca una din soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu un alt premier, urmare a votului de luni. Totodată, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident PSD poate să treacă în Opoziție, noi, de asemenea, nesusținând un guvern minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunțat”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a salutat „acest demers binevenit”, inițiat de președintele Nicușor Dan.

„Desfășurările de zilele următoare o să le aflăm cu toții. Cert este că astăzi s-a început acest demers binevenit, acest demers de consultare, să vedem concluziile la finalul zilei, domnul președinte e în măsură să le prezinte, noi am prezentat ce a transmis PSD”, a spus liderul social-democrat.

După ce social-democrații au fost acuzați că nu au ținut cont de consecințele economice, atunci când au generat criza politică, Sorin Grindeanu a spus că PSD, indiferent că este la putere sau în opoziție, va respecta angajamentele internaționale asumate de România.

„Dincolo de viitoarea poziție a PSD la putere sau în opoziție și care cred că va fi clarificată în perioada următoare, evident că angajamentele internaționale pe care România le-a luat, indiferent cine e premier sau indiferent de perioada în care s-au luat, că vorbim de PNRR sau lucruri care țin de angajamente financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaționale, indiferent că PSD e la putere sau în opoziție, noi susținem respectarea acestor angajamente internaționale. Cred că e un lucru care merită spus”, a mai spus Grindeanu.

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze. Următorul pas: miniștrii social-democrați se vor retrage din funcții.

În replică, Ilie Bolojan a anunțat că nu demisionează, liberalii au făcut scut în jurul său, și premierul a primit mandat să negocieze un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și minorități cu el în funcția de premier. Bolojan a declarat că deocamdată nu a fost dat un vot pentru negocieri cu AUR, deși președintele partidului, George Simion, a dat de înțeles că este dispus să stea de vorbă și cu PNL și cu PSD dacă acceptă trei condiții.

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la consultări, la Palatul Cotroceni, miercuri. Șeful statului a chemat la discuții doar partidele care au format până acum coaliția de guvernare, nu și opoziția.