Cel mai negru scenariu pentru economie dacă criza politică se prelungește: „Retrogradare la junk, majorarea TVA și acord cu FMI”

Prelungirea crizei politice până în luna iunie poate arunca România în cel mai negru scenariu: retrogradarea în categoria „junk”, majorarea TVA și un acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI) cu măsuri de austeritate dure. Este avertismentul analistului financiar Adrian Negrescu. Consultantul economic a adăugat că deja consecințele economice ale crizei politice se resimt și România se împrumută în această săptămână la dobânzi mai mari.

Criza politică va avea ecouri puternice în economie, într-un context internațional deja extrem de dificil. Dacă această instabilitate politică se prelungește, românii vor plăti dobânzi mai mari la credite, se vor scumpi alimentele, dar și serviciile, a spus Adrian Negrescu.

„Se adună nori negri asupra economiei pentru că toată această criză se va traduce în costuri mai mari, atât pentru noi, persoanele fizice, vom avea dobânzi mai mari la credite, dacă euro va crește în zilele următoare, BNR nu o poată să țină veșnic în frâu, dacă euro crește asta înseamnă prețuri mai mari la alimente, la produsele nealimentare, la servicii, inclusiv la factura de la telefon. Dacă statul începe să se împrumute mai scump și deja se vede o creștre a dobânzii la 7,2% toate stea se vor traduce în consecințe economice pentru toată lumea. Criza asta politică ne va costa extrem de dur la buzunar”, a spus Negrescu.

Analistul a adăugat că nu este exclus ca România să fie refuzată de la împrumuturi și atunci vom intra în cel mai negru scenariu posibil.

„Nu e exclus, în scenariul în care statul nu va mai reuși să se împrumute de pe piețele internaționale, să ajungem la o nouă creștere a TVA și poate la colacul de salvare de la FMI. Putem ajunge în acest scenariu dacă politicienii vor da dovadă de iresponsabilitate și nu vor rezolva rapid această criză politică care nu face altceva decât să sape în încrederea pe care cu greu am câștigat-o în economia românească”, a spus Negrescu.

Managerul firmei de consultanță Frames a dat și un termen limită pentru rezolvarea crizei politice: luna iunie.

„Cred că luna iunie va fi decisivă. Dacă nu rezolvăm până atunci această criză ne putem trezi în situația de junk, adică economie nerecomandată investitorilor și posibil un acord cu FMI.

De ce acest lucru? Pentru că noi depindem de împrumuturile străine. Ne împrumutăm undeva la un miliard de euro săptămânal în medie pentru a avea cu ce să plătim pensii, salarii și alte cheltuieli.

Dacă străinii ne vor împrumuta mai scum sau vor refuza să ne împrumute mi-e teamă că ne vom trezi direct în situația de junk și un acord cu FMI cu măsuri dure de austeritate”, a conchis Negrescu.

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze. Următorul pas: miniștrii social-democrați se vor retrage din funcții.

În replică, Ilie Bolojan a anunțat că nu demisionează, liberalii au făcut scut în jurul său, și premierul a primit mandat să negocieze un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și minorități cu el în funcția de premier.

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la consultări, la Palatul Cotroceni, miercuri.