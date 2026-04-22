Ministrul Florin Manole îi cere lui Ilie Bolojan să fie „rațional”: „Nu mai există o majoritate care să-l susţină”

Luni, 20 aprilie, PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Florin Manole i-a cerut premierului Ilie Bolojan să fie „rațional” și să demisioneze, deoarece „pare” că nu mai există o majoritate care să-l susțină. Ministrul Muncii a adăugat că nu are „nicio problemă” să demisioneze dacă PSD decide că acesta este următorul pas pentru cei 7 miniștri ai partidului din Guvernul Bolojan.

„În acest moment, ceea ce ştim din punct de vedere politic este că aşteptăm ca premierul Bolojan să aibă o reacţie raţională, prin care să facă un pas în spate atunci când se pare că nu mai există o majoritate care să-l susţină. Dacă nu se va întâmpla asta, sigur că vom continua să ne ducem mai departe mandatul pe care l-am primit zilele trecute de la cei 5.000 de colegi ai noştri", a spus Manole la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.



Întrebat dacă îşi va da demisia din Guvern în cazul în care până la finalul acestei zile nu va exista o soluţie în urma discuţiilor de la Palatul Cotroceni, Manole a spus: „O să avem şedinţe, o să avem discuţii şi despre Cotroceni. (...) Eu nu pot să anticipez evoluţiile de pe scena politică, dar pot să vă zic clar că PSD rămâne ferm şi pot să vă zic clar că şi eu şi toţi ceilalţi colegi ai mei miniştri rămânem fermi în legătură cu acest subiect. Deci, da, nicio problemă cu demisia”.

La rândul său, ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, a declarat că deocamdată nu și-a pregătit demisia, deoarece partidul nu a spus nicio clipă că „se derobează de responsabilitatea guvernării”.

România este într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze. Următorul pas: miniștrii social-democrați se vor retrage din funcții.

Premierul Ilie Bolojan a refuzat și a primit mandat de la PNL să negocieze un guvern minoritar cu el ca prim-ministru cu USR, UDMR și grupul minorităților.

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele din Coaliția de guvernare miercuri la o primă rundă de negocieri pentru a soluționa criza politică.