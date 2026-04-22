Ilie Bolojan, după discuțiile cu Nicușor Dan: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis, miercuri, președintelui Nicușor Dan, la consultările de la Palatul Cotroceni, că nu își dă demisia. „Îmi asum în continuare mandatul de premier”, a spus președintele PNL la finalul discuțiilor cu șeful statului. Ilie Bolojan a adăugat că l-a informat pe șeful statului despre deciziile care au fost luate în ședința de marți a conducerii PNL.

Premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au discutat aproximativ o oră și jumătate, la Palatul Cotroceni, în cadrul consultărilor convocate de șeful statului după ce PSD i-a retras sprijinul prim-ministrului și a anunțat că miniștrii săi vor demisiona din guvern dacă Ilie Bolojan nu părăsește funcția.

„Am încheiat consultările cu domnul președinte și echipa de la Cotroceni în care am prezentat poziția PNL. Această poziție reflectă deciziile pe care Biroul Politic le-a luat ieri și anume că îmi asum în continuare mandatul de premier, PNL va susține în plan guvernamental și parlamentar activitate guvernului în așa fel încât să putem desfășura o activitate de administrarea țării în condiții cât mai bune în această situație dificilă”, a spus Ilie Bolojan, la finalul întâlnirii, într-o declarație de presă.

Premierul a declarat apoi că trebuie adoptate în perioada următoare o serie de proiecte de lege și hotărâri de guvern ca România să nu piardă fondurile europene din PNRR și să acceseze programul SAFE.

„Vom susține atât în plan guvernamental cât și parlamentar proiectele importante care sunt necesar a fi adoptate în perioada următoare în așa fel încât această criză politică generată de PSD să aibă efecte cât mai mici asupra absorbției de fonduri europene, angajamentelor României și stuației economice în general”, a spus prim-ministrul.

Bolojan a reiterat faptul că PNL va depune un moratoriu ca toate partidele să colaboreze ca aceste măsuri să intre în vigoare.

„Sunt două, trei priorități. Una dintre ele ține de îndeplinirea jaloanelor pentru absorbția fondurilor europene, trebuie făcute câte reforme care necesită proiecte de legi în Parlament sau hotărâri de guvern. pentru proiectele de legi e nevoie de un sprijin parlamentar și PNL va susține un moratoriu ca indiferent de partidele politice România să îndeplinească aceste jaloane.

Pentru a putea finaliza lucrările la autostrăzi, spitale și școli e important să renegociem anumite termene, să aranjăm proiectele care nu pot fi finalizate ca să nu pierdem granturi. Asta e miza importantă.

Până la finalul lunii mai România trebuie să finalizeze contractele pe programul SAFE și e important ca și aceste proiecte care țin de apărarea țării noastre să fie aprobate.

Am prezentat aceste lucruri președintelui României, am avut un dialog bun și l-am asigurat pe domnul președinte de responsabilitatea PNL și a mea personal pentru a asigura guvernarea țării și a face ceea ce este necesar pentru genera stabilitate, pentru a corecta lucrurile care nu sunt în regulă, petrun a asigura reformele”, a mai spus premierul.

Primii care au intrat la consultările cu președintele au fost social-democrații. La finalul discuțiilor, Sorin Grindeanu a declarat că PSD este dispus să rămână la guvernare în actuala coaliție, dar cu un alt premier în locul lui Ilie Bolojan.

Președintele PSD a declarat că dacă nu se ajunge la un consens în aceste zile, social-democrații pot trece în opoziție, având în vedere că nu susțin un guvern minoritar și nici nu sunt interesați să formeze o altă majoritate parlamentară.

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze. Următorul pas: miniștrii social-democrați se vor retrage din funcții.

În replică, Ilie Bolojan a anunțat că nu demisionează și premierul a primit mandat să negocieze un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și minorități cu el în funcția de premier.

Ca urmare a acestei crize politice, președintele Nicușor Dan a chemat partidele la consultări, la Palatul Cotroceni, miercuri. Șeful statului a chemat la discuții doar partidele care au format până acum coaliția de guvernare, nu și opoziția.