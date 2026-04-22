Miniștrii PSD încă speră că Bolojan se retrage. Marinescu: Încă n-am scris demisia, nu cred că trebuie să discutăm de ultimatum

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Foto: Agerpres

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri că încă nu şi-a scris demisia, chiar dacă PSD a anunțat că joi își va retrage miniștrii din Guvern, după ce partidul i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

„N-am scris demisia, nu cred că trebuie să discutăm în termeni de ultimatum. Partidul Social Democrat şi-a prezentat poziţia. A fost una rezultată democratic din voinţa membrilor noştri în cadrul unei consultări foarte largi. (...) Scrierea unei demisii nu necesită decât câteva minute până la urmă. Găsirea unei soluţii necesită foarte multă înţelepciune, însă, încă o dată, trebuie înţeles şi punctul de vedere al PSD. Doreşte să fie respectat. Este partidul cel mai mare din această coaliţie. Nu a spus niciodată că se derobează de responsabilitatea guvernării, nu a spus niciodată că nu-şi asumă reformele convenite prin programul de guvernare, a spus însă că, atât timp cât are o identitate politică şi în programul de guvernare au fost reţinute câteva idei şi direcţii de acţiune specifice Partidului Social Democrat, ar trebui şi ele să fie respectate", a afirmat Marinescu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că s-a purtat o discuţie în forul intern al partidului şi mai urmează altele.

Potrivit unor surse social-democrate, Biroul Permanent Naţional se va reuni într-o şedinţă online miercuri, la ora 14:00, în care se vor stabili paşii pe care urmează să îi facă atât miniştrii partidului, cât şi conducerea centrală.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat marți că „pasul doi” pentru PSD e retragerea miniștrilor din Guvern. Întrebat dacă se vor retrage și secretarii de stat, Manda a evitat răspunsul: „Nu e vorba că ne legăm de scaune, e vorba că dăm un mesaj că ne retragem de tot și nu mai revenim într-o coaliție pro-europeană, noi suntem dispuși să revenim dar cu un alt prim-ministru”.

„Joi se vor retrage toți miniștrii PSD. Am discutat cu toți miniștrii, se vor retrage fiecare dintre ei, nu avem emoții”, a mai transmis Manda.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan i-a transmis, miercuri, președintelui Nicușor Dan, la consultările de la Palatul Cotroceni, că nu își dă demisia. „Îmi asum în continuare mandatul de premier”, a spus președintele PNL la finalul discuțiilor cu șeful statului.