Protest în Piața Victoriei față de măsurile Guvernului. Sunt așteptați peste 10.000 de oameni

Miting în Piaţa Victoriei organizat marţi de Confederaţia Meridian împotriva măsurilor guvernamentale.

Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează, marţi, un miting naţional de protest în Piaţa Victoriei, între orele 10:30–14:30, la care participă sindicalişti din toate confederaţiile sindicale naţionale, membri ai federaţiilor şi asociaţiilor profesionale, precum şi ai organizaţiilor pensionarilor civili şi militari, ai asociaţiilor revoluţionarilor şi ai studenţilor, potrivit Agerpres. Forţele de ordine au fost puse în stare de alertă pe durata protestului din faţa Guvernului. Potrivit organizatorilor, sunt aşteptaţi peste 10.000 de participanţi, printre care silvicultori, ceferiști, personal din administraţie, poliţişti, personal contractual, cadre din învăţământ şi sănătate, mineri, siderurgişti, energeticieni, militari în rezervă şi pensionari.

Acţiunea are loc de Ziua Mondială pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă marcată anual la 28 aprilie la iniţiativa Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi în apropierea Zilei Internaţionale a Muncii - 1 Mai.

Manifestanţii vin din mai multe oraşe ale ţării, respectiv Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa, dar şi din judeţul Gorj. Ei sunt nemulţumiţi de toate reformele pe care le-a luat Guvernul în ultima perioadă, reforme care au scumpit viaţa românilor: avem o inflaţie de 10% – cea mai mare la nivel european.

Mai multe categorii de prostestanţi vor protesta chiar la geamul biroului premierului Ilie Bolojan – este vorba despre medici, profesori, poliţişti, mineri, angajaţi de la CFR, dar şi din administraţia publică locală şi de la compania Tarom.

Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de aşa-numitele "măsuri guvernamentale" de reformă adoptate în ultima perioadă fără dialog social real, "care nu doar că nu au produs rezultatul scontat, dar au afectat grav nivelul de trai, pun în pericol locurile de muncă, afectează grav drepturile lucrătorilor la o salarizare corectă, la o pensionare echitabilă şi la o protecţie socială reală".

Aceştia consideră că măsurile luate în numele redresării bugetului sunt antieuropene, antiromâneşti şi antiumane şi au dus la agravarea crizei economico-financiare şi distrugerea oricărei speranţe de viitor pentru societatea românească. Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a decis să îngheţe veniturile, fie că vorbim despre salariile din sistemul bugetar, fie că vorbim despre pensii care nu mai sunt indexate cu rata inflaţiei.

În plus, sunt foarte multe nemulţumiri legate de noua reformă care se pregăteşte în Administraţia centrală şi locală, reformă care ar urma să reducă numărul de poliţişti locali, dar şi numărul angajaţilor în primării şi în prefecturi.

Rămâne de văzut cine ar urma să-i primească pe aceşti protestatari la discuţii, întrucât, în prezent, Guvernul traversează o perioadă extrem de dificilă: miniştrii PSD şi-au dat demisia.