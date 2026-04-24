Bolojan anunță că vrea să crească stagiul minim de cotizare: „Nu mai poate fi 15-20 de ani”. Ce se întâmplă cu pensiile militare

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că trebuie crescut stagiul minim de cotizare. „Nu mai poate fi de 15-20 de ani, trebuie să fie mult mai mare”, a afirmat acesta, la Europa FM. De asemenea, prim-ministrul a precizat că va crește și vârsta de pensionare a militarilor și a polițiștilor, pentru ca sistemul să rămână sustenabil pe termen lung.

Bolojan spune că sistemul de pensii, inclusiv cel al militarilor, nu mai este sustenabil în forma actuală și că va fi nevoie de schimbări, în special în ceea ce privește vârsta de pensionare.

Într-o intervenție la Europa FM, acesta a explicat că fondul de pensii nu se poate susține doar din contribuții și are nevoie constant de bani de la bugetul de stat: „Trebuie să discutăm foarte deschis. Fondul de pensii, dacă nu e asigurat de la bugetul de stat, nu poate asigura pensiile în plată. Asta e o chestiune cât se poate de clară. În fiecare an statul român trebuie să alimenteze peste contribuții”.

Va crește vârsta de pensionare a militarilor și a polițiștilor

Bolojan a atras atenția și asupra presiunii demografice: „Generația mea suntem 450.000-500.000, când ieșim la pensie, cei care nu suntem în sectorul militar pentru că colegii mei sunt toți la pensie la 56 de ani, da peste 7-8 ani când vom ieși la pensie, generațiile care vor intra pe piața muncii vor fi de 250.000 de oameni”.

În acest context, premierul spune că sistemul trebuie ajustat: „Dacă vrem un sistem cât de cât suportabil trebuie să avem mai mulți oameni care lucrează și care lucrează mai mult. Vârsta medie de pensionare din Românai e sub 60 de ani. Avem categorii care se pensionează la 47-50 de ani. Pentru aceste categorii care au posibilitatea de pensionare mult prea devreme nu mai e sustenabil. Va crește vârsta de pensionare a militarilor, a polițiștilor, nu există altă posibilitate”.

Șeful Guvernului a anunțat că o propunere concretă ar putea veni chiar săptămâna viitoare: „Vom încerca săptămâna viitoare să venim cu o propunere. Azi vârsta de pensionare e 48 de ani și cred că vârsta medie e puțin peste 50 de ani. Trebuie crescut. Nu poți să dai o cifră exactă, că una e să fii parașutist sau scafandru și alte e să fii la popotă. Sunt situații diferite”.

Bolojan anunță că vrea să crească stagiul minim de cotizare

El a subliniat că, pe lângă creșterea vârstei de pensionare, este necesară și majorarea stagiului minim de contribuție: „Creșterea vârstei de pensionare și creșterea stagiului minim care nu mai poate fi 15-20 de ani, trebuie să fie mult mai mare. E un element obligatoriu, dar sistemul de pensii, procente, poate să rămână la fel, aici avem o situație stabilă”.

Bolojan a vorbit și despre dezechilibrele apărute în sistemul pensiilor militare, unde unele pensii mai vechi au ajuns mai mici decât cele noi: „Am ajuns ca un colonel care a ieșit acum 7 ani la pensie să aibă o pensie mai mică decât un caporal sau maistru militar care iese acum. Asta nu poate fi corectat de pe o zi pe alta”.

Eventualele corecții ar urma să fie făcute treptat, din economiile rezultate: „Dacă se stabilește creșterea vârstei de pensionare, din economiile care se fac ar trebui să se ia o sumă de bani (…) din care treptat treptat să se vină cu ajustări”.

„Nu mi se pare corect să fac promisiuni pe care nu le onorez că am prieteni și colegi militari și trebuie să mă văd cu ei pe stradă mâine când nu mai sunt premier și nu fac astfel de lucruri”, a mai afirmat Boloajn.