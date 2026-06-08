Ciprian Ciucu: Reorganizarea PMB este suspendată. În acest interval au plecat oameni, s-au creat alte posturi

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Sursa foto: Agerpres

Primarul general al municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a declarat luni că suspendarea în instanță a reorganizării Primăriei generează o situație dificilă, întrucât măsura a venit târziu, iar, între timp, au plecat angajați și au fost desființate posturi. El susține că reforma ar fi permis inclusiv creșterea salariilor și afirmă că instituția nu a mai fost restructurată de 16 ani. "S-au perindat șase primari, dintre care trei interimari. Nici Gabriela Firea, nici Nicușor Dan nu au încercat să eficientizeze activitatea primăriei", a mai menţionat Ciprian Ciucu.

Edilul general a afirmat că suspendarea de către instanță a reorganizării Primăriei Capitalei blochează un proces de reformă necesar, în contextul în care instituția funcționează cu o schemă de personal pe care o consideră supradimensionată și ineficientă. Acesta susține că, în urma reorganizării, numărul funcțiilor de conducere a fost redus, iar structura administrativă a fost simplificată, după ani în care organigrama s-a extins treptat prin deciziile succesive ale administrațiilor anterioare.

"Despre suspendarea de către o instanță a reorganizării PMB: Primăria Municipiului București are o schemă de personal – doar aparatul primăriei, fără subordonate – de 1275 de posturi! Este o schemă uriașă, în care responsabilitatea funcționarilor publici este cvasi-inexistentă, cu cca. 150 de funcții de conducere.

Schema de personal a crescut cu fiecare nou primar, care, în mod natural să spunem, a adus noi oameni în primărie. Astfel, au adăugat iar și iar la schemă până am ajuns la o organigramă uriașă și disfuncțională", a precizat Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook, făcută luni dimineaţa.

El a oferit un exemplu, arătând că acum, când a reorganizat primăria, a fost nevoie să desfiinţeze şi Serviciul Euro 2020, făcut prin 2018.

"Ca să vă dau un singur exemplu, acum, când am reorganizat primăria, a fost nevoie să desființăm și Serviciul Euro 2020, făcut prin 2018. Da, acum, în 2026. Tot ca fapt divers, mai aveam și 9 pompieri care stăteau degeaba și cărora, atunci când le-am pus posturi la dispoziție, posturi care presupun muncă, au zis pas.

În baza reorganizării pe care am realizat-o, au rămas un număr de 85 de posturi de conducere, din cele 146. Mai de bun simț, aș spune; nu am cum să lucrez cu 150 de funcționari de conducere, nici nu am cum să-i cunosc pe toți și să-i evaluez", a mai explicat primarul general al Capitalei.

Ciprian Ciucu a mai subliniat că Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) nu a mai fost restructurată şi reformată de 16 ani, menţionând că nici Gabriela Firea, nici Nicușor Dan nu au încercat să eficientizeze activitatea instituţiei. În plus, primarul general al Capitalei a mai spus că instituţia se află într-o situaţie imposibilă, având în vedere că reorganizarea este suspendată.

"Primăria nu a mai fost restructurată și reformată de 16 ani!! S-au perindat șase primari, dintre care trei interimari. Nici Gabriela Firea, nici Nicușor Dan nu au încercat să eficientizeze activitatea primăriei. Dar au adăugat. Mi-am asumat eu, pentru o jumătate de mandat, de doi ani, ce nu au mai făcut de 16 ani, din 2010!

Evident că rețelele de funcționari și toate sindicatele au sărit ca arse! Au urmat atacuri furibunde și au deschis mai multe procese în justiție.

Vineri, una dintre instanțe a suspendat reorganizarea PMB. Asta, după ce mai înainte două alte instanțe ne dăduseră câştig de cauză! Deci, avem un scor de 2 la 1. Am câștigat 2 și am pierdut 1.

În acest moment, reorganizarea este suspendată. Și suntem într-o situație imposibilă. Au suspendat târziu! Dacă te apuci să suspenzi, suspenzi atunci, imediat, într-o săptămână, nu după două luni! În acest interval au plecat oameni, s-au desființat posturi, s-au creat alte posturi, conform necesităților din 2026, nu acelora din 2010, 2018 sau 2022!

Acestă decizie afecteaza sute de oameni și îi plasează în incertitudine. Nu știu cât va dura această situație de incertitudine, venită foarte prost, în momentul în care trebuie să accelerez investițiile, finanțările și în care urmau și alte reorganizări.

Vă reamintesc, PMB și subordonatele sunt împreună un monstru administrativ care cumulează 72 de instituții subordonate și la care se mai adaugă 19 spitale! Guvernarea lor, în mod realist și eficient, este foarte grea!

În Primăria Capitalei sunt salarii mici, mult în urma unor sectoare! Această restructurare mi-ar fi permis să cresc salariile. Ideea era să rămână cei care muncesc și sunt competenți, care să fie plătiți corect!

Pentru că nu eu am adus 2/3 din proiectele europene în risc de dezangajare, nu eu am făcut să avem corecții pe proiectele europene de peste 300 de milioane de lei!!! Acum iar s-au activat rețelele și sindicatele și încep să arunce cu acuze nefondate peste tot. Nu am nicio miză personală cu această reorganizare și nici cu altele. Doar că au trecut ani și ani de zile și nimeni nu s-a atins de rețelele de influență din PMB, de funcționarii care au schimbat mulți primari și care nu au livrat bunăstare politicienilor! Da, primarii sunt cei vizibili, dar vina pentru halul în care a ajuns orașul nu este doar a primarilor. Sau este... în măsura în care au ales să închidă ochii și să nu-i deranjeze cu nimic!

P.S. Cu mine au venit în PMB, de la Sectorul 6, doar 15 funcționari publici, prin transfer. La salarii mai mici, la rugămintea mea. Sub 1% din numarul total de posturi. Acestia sunt funcționari publici cu care am performat ca primar al Sectorului 6", a mai transmis Ciprian Ciucu în mesajul de pe Facebook.