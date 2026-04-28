Orașul din România unde tocmai s-au finalizat lucrările la un terminal nou de aeroport: Cum arată și când se deschide pentru pasageri

Noul terminal de pasageri din Aeroportul Internaţional Maramureş. Sursa foto: Ducu Hotima

Noul terminal de pasageri al Aeroportului Internaţional Maramureş (AIM) ar putea fi dat în exploatare la sfârşitul lunii mai, cel mai târziu în luna iunie, a informat, marţi, administratorul public al Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Ducu Hotima.

„Suntem tot mai aproape de deschiderea noului terminal al Aeroportului Internaţional Maramureş. Lucrările sunt finalizate, iar în aceste zile se pun la punct ultimele detalii, inclusiv cele legate de securitate şi operaţionalizarea instituţiilor de control. Estimăm că, la finalul lunii mai sau cel târziu în iunie, vom putea deschide oficial acest obiectiv important.

Astfel, pasagerii care călătoresc spre şi dinspre Maramureş vor beneficia de o poartă modernă, confortabilă şi aliniată la cele mai înalte standarde internaţionale, atât în ceea ce priveşte terminalul, cât şi infrastructura aeroportuară. Practic, Maramureşul va avea un aeroport complet nou, pregătit să răspundă cerinţelor actuale şi viitoare”, a afirmat Ducu Hotima, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

› Vezi galeria foto ‹

„De acum înainte, atenţia noastră se îndreaptă, mai ales, spre atragerea turiştilor în Maramureş”

Acesta a mai adăugat că această investiţie ar trebuie să determine o creştere a numărului de pasageri şi turişti.

„De acum înainte, atenţia noastră se îndreaptă spre valorificarea acestei investiţii: creşterea numărului de destinaţii, dezvoltarea traficului de pasageri şi, mai ales, atragerea turiştilor în Maramureş. Avem toate premisele să devenim o destinaţie europeană în adevăratul sens al cuvântului, inclusiv prin dezvoltarea curselor charter care să aducă vizitatorii direct la noi 'acasă', în Maramureş”, a mai precizat Ducu Hotima.

Costul noului terminal de pasageri a fost în valoare de 54,6 milioane lei şi a însemnat construcţia unei noi aerogări lângă vechiul terminal dat în folosinţă în anul 1994.

AIM deserveşte curse interne spre Bucureşti, operate de Tarom, precum şi zboruri externe spre Paris, operate de compania Hi Sky, zboruri charter, turistice, business şi medicale.