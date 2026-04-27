Românii nu vor mai plăti costuri suplimentare de roaming când călătoresc în țările vecine non-UE. Harta statelor cu tarife standard

<1 minut de citit Publicat la 15:39 27 Apr 2026 Modificat la 15:39 27 Apr 2026

Uniunea Europeană lucrează la extinderea accesului la servicii de roaming pentru cetățenii europeni, ceea ce înseamnă că românii vor putea apela, trimite mesaje și utiliza date mobile fără taxe suplimentare atunci când călătoresc în mai multe state din afara blocului comunitar.

Noile prevederi includ deja Ucraina și Republica Moldova, din 1 ianuarie 2026, care s-au alăturat altor state non-UE ce oferă condiții similare de utilizare a serviciilor mobile, precum Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

În paralel, sunt în desfășurare negocieri pentru includerea altor state din Balcanii de Vest într-un acord asemănător, care ar putea extinde și mai mult zona de roaming fără costuri suplimentare pentru cetățenii UE. Țările vizate sunt Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia.

Măsura este parte din eforturile UE de a reduce costurile de comunicare pentru cetățeni în timpul călătoriilor internaționale și de a extinde treptat principiul „Roam like at home” și dincolo de granițele Uniunii Europene.