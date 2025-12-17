Românii vor plăti tarife de roaming mai mici, din 1 ianuarie 2026, în două țări din afara UE. Ce este „limita de utilizare rezonabilă”

Tarifele de roaming scad în două țări non-UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Utilizatorii de servicii mobile vor beneficia, de la 1 ianuarie 2026, de tarife mai mici de roaming, atât prin reducerea valorii maxime a suprataxei pentru serviciile de date în roaming în SEE, cât şi prin integrarea Republicii Moldova şi a Ucrainei în sistemul de tarifare „Roaming ca acasă”, a transmis miercuri Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, de la începutul anului viitor, utilizatorii din Republica Moldova şi Ucraina care călătoresc în Uniunea Europeană (UE), precum şi utilizatorii din UE aflaţi în cele două state, vor putea efectua sau primi apeluri, trimite mesaje şi utiliza servicii de internet şi date mobile fără costuri suplimentare, în aceleaşi condiţii ca în ţara de origine.

Cât vor plăti pe roaming românii care călătoresc în Republica Moldova sau Ucraina

Astfel, utilizatorii din România vor achita, de la 1 ianuarie 2026, cel mult o suprataxă de maximum 1,33 euro/GB (1,10 euro, fără TVA) în plus faţă de tarifele naţionale, după depăşirea limitei de utilizare rezonabilă.

De asemenea, sistemul "Roaming ca acasă" garantează dreptul utilizatorilor la aceeaşi calitate a serviciilor mobile ca în ţara de origine, precum şi acces gratuit la apelarea serviciilor de urgenţă.

În acest context, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice din România au obligaţia de a-şi informa clienţii despre noile condiţii de utilizare a serviciilor de roaming în Republica Moldova şi Ucraina.

Reprezentanţii ANCOM atrag atenţia asupra faptului că sistemul de tarifare "Roaming ca acasă" pentru Republica Moldova, respectiv pentru Ucraina se aplică obligatoriu doar în relaţia lor directă cu state din UE, nu între cele două state sau în relaţia cu celelalte ţări din Spaţiul Economic European (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).

Ce țări sunt include în Spaţiul Economic European

Spaţiul Economic European (SEE) cuprinde statele-membre ale UE (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda - inclusiv insulele Falkland, Franţa - inclusiv Guyana Franceză şi insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion şi Saint-Martin, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia -inclusiv insulele Azore şi Madeira, România, Slovacia, Slovenia, Spania - inclusiv Insulele Canare, Suedia şi Ungaria, la care se adaugă Norvegia, Islanda şi Liechtenstein).

Tot de la 1 ianuarie 2026, va scădea valoarea maximă a suprataxei aplicabilă în cazul depăşirii limitelor de utilizare rezonabilă a serviciilor de date în roaming în SEE.

„Fiecare furnizor de servicii de roaming poate stabili o politică de utilizare rezonabilă în legătură cu consumul serviciului de roaming în SEE cu scopul de a preveni folosirea abuzivă sau anormală a acestui serviciu, de exemplu, pentru a preveni roamingul permanent în SEE.

După depăşirea limitelor de utilizare rezonabilă a serviciului de roaming în SEE, furnizorul poate percepe clientului, în plus, anumite suprataxe (ale căror valori sunt plafonate).

În cazul serviciilor de date, valoarea maximă a suprataxei va fi de 1,10 euro/GB (fără TVA) în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026, iar începând cu 1 ianuarie 2027 va scădea la 1 euro/GB (fără TVA)”, se menţionează în comunicat.

Cum poți să estimezi volumului de date care poate fi consumat în roaming în SEE fără suprataxă

În cazul planurilor tarifare (cartele preplătite, abonamente, (extra)opţiuni) cu date (cvasi)nelimitate, se poate aplica o limită de consum rezonabil al datelor în roaming în SEE, într-o perioadă de facturare. În aceste situaţii, volumul de date disponibil în roaming se calculează conform formulei: 2 x preţul pentru servicii mobile într-o perioadă de facturare (fără TVA)/1,10 euro (pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026). De regulă, preţul serviciilor îl reprezintă valoarea abonamentului lunar şi a eventualelor extraopţiuni, efectiv plătit după aplicarea reducerilor promoţionale.

Pentru a facilita estimarea volumului de date care poate fi consumat în roaming în SEE fără suprataxă, ANCOM a dezvoltat o aplicaţie de tip widget, accesibilă aici. Aplicaţia oferă rezultate relevante pentru toţi utilizatorii de planuri tarifare cu acces la roaming şi va fi actualizată la 1 ianuarie 2026 cu tariful de 1,10 euro/GB.

Pe acest subiect, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice au obligaţii de informare a utilizatorilor cu privire la: volumul de date disponibil în roaming SEE în cadrul contractului încheiat, inclusiv în fişa de sinteză şi prin mesajul de informare transmis la momentul conectării la o reţea dintr-un stat SEE, Moldova şi Ucraina; consumarea volumului de date inclus în abonament sau opţiune care poate fi utilizat fără aplicarea suprataxei.