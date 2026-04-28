Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”

Jocuri de noroc de tip slot-machine, numite și păcănele. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Consilierii locali au aprobat în unanimitate proiectul „Fără păcănele”, în cadrul unei ședințe extraordinare, care s-a desfășurat în cursul zilei de luni, fiind astfel interzise jocurile de noroc de tip slot-machine pe raza municipiului Iași, al patrulea cel mai mare oraș din România ca număr de locuitori, potrivit Agerpres.

Proiectul de interzicere a sălilor de joc de tip slot-machine în municipiul Iași a fost lansat în dezbatere publică pe 3 martie, la inițiativa primarului Mihai Chirica.

Decizia de eliminare a acestor jocuri de noroc de tip slot-machine a fost adoptată în unanimitate, având în vedere impactul profund negativ, acestea fiind recunoscute pentru potențialul de a crea dependență rapidă, generând probleme financiare grave și afectând sănătatea mentală.

„Prin acest vot, nu vorbim doar despre limitarea păcănelelor, ci despre interzicerea tuturor formelor de jocuri de noroc la nivel local. Este un semnal ferm că administrația își asumă protejarea cetățenilor în fața unui fenomen care generează dependență și vulnerabilitate. Următorul pas este clar: vom duce pe ordinea de zi și interzicerea reclamelor la jocurile de noroc, pentru a reduce expunerea, mai ales în rândul tinerilor”, a declarat Dragoș Popa, liderul consilierilor locali USR Iași.

„Mulți spuneau 'Domnule, câți bani o să pierdem noi'”

În cadrul dezbaterilor, consilierul local PNL dr. Bogdan Iliescu a subliniat că argumentele economice invocate în favoarea acestor activități sunt discutabile.

„Pe parcursul dezbaterilor un argument m-a șocat a fost un argument economic. Mulți spuneau 'Domnule, câți bani o să pierdem noi'. Nu știu dacă ați avut curiozitatea să studiați sau să vedeți studiile economice făcute pe aceste jocuri. Vă dau câteva date.

Pentru unele dintre țările europene, impactul economic din punct de vedere al cheltuielilor pentru jocurile de noroc ajunge până la 1% din PIB, ceea ce mi se pare enorm. În Marea Britanie depășește un miliard de lire. Sunt cheltuieli medicale, cheltuieli sociale ș.a.m.d.

Absolut toate studiile care s-au făcut pe tema asta arată că în ciuda încercărilor de a aduce bani la buget, de a pune taxe, etc, de fapt costul real al acestor jocuri de noroc este tot timpul, în toate țările, mai mare decât veniturile pe care le aduc. Am văzut că inclusiv pentru România jocurile astea aduc peste un miliard de dolari dar la buget se întorc doar 45 de milioane”, a afirmat în timpul interpelărilor dr. Bogdan Iliescu.

Ce a decis primarul pentru cei în pericol să-și piardă locurile de muncă

În municipiul Iași funcționează în prezent aproximativ 150 de săli de jocuri de noroc și circa 30 de agenții de pariuri, însumând 2.127 mijloace de joc de tip slot-machine, sau „păcănele”, dintr-un total de 102.186 astfel de mijloace la nivel național.

Reamintim că primarul Iașiului a solicitat sprijinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și Episcopiei Romano-Catolice pentru informarea enoriașilor despre intenția de a interzice desfășurarea de jocuri de noroc de tip slot-machine pe raza municipiului Iași. Astfel, bisericile au strâns deja câteva mii de semnături de la enoriași în favoarea interzicerii „păcănelelor”.

Ținând cont că prin interzicerea acestei activități unele persoane se pot afla în pericol de a-și pierde locul de muncă, primarul Mihai Chirica a adresat Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași rugămintea de a-i include pe toți cei disponibilizați, în mod prioritar, în evidențele agenției și de a le oferi cu celeritate posibilitatea participării la cursuri de recalificare și reconversie profesională.

De asemenea, Centrul pentru Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor „Lascăr Catargiu”, deschis de municipalitatea ieșeană în incinta Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”, oferă sprijin de specialitate inclusiv în lupta cu dependența de jocurile de noroc.

Patriarhia avertizează asupra consecințelor negative ale jocurilor de noroc și face apel la autoritățile publice

Patriarhia Română avertizează asupra consecințelor sociale și morale negative ale jocurilor de noroc și face apel la responsabilitate din partea tuturor factorilor implicați - persoane, familii, instituții și autorități publice - în vederea limitării extinderii acestui fenomen, a protejării demnității umane și a încurajării binelui comun.

„Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare referitoare la amploarea și impactul crescând al fenomenului jocurilor de noroc în societatea românească, fenomen care afectează nu doar viața personală, ci și echilibrul familiilor și comunităților.

Practicile legate de jocurile de noroc promovează iluzia câștigului rapid și fără efort, cultivând o mentalitate care poate conduce la dependență, precum și la pierderea libertății interioare și a valorilor morale.

Dependența de jocuri de noroc nu reprezintă doar o problemă comportamentală, ci o tulburare complexă, caracterizată prin remodelare neuroplastică și disfuncții ale sistemelor cerebrale, similare celor descrise în dependențele de substanțe”, a transmis, luni, Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

„Adicția jocurilor de noroc a generat dezechilibre financiare grave, tensiuni familiale, suferință profundă și marginalizare socială”

Patriarhia consideră necesară intensificarea promovării unor politici și măsuri care să descurajeze dependența de jocurile de noroc și să ofere sprijin concret atât celor afectați, cât și familiilor din care aceștia fac parte.

„Experiența pastorală a Bisericii Ortodoxe Române evidențiază numeroase situații în care adicția jocurilor de noroc a generat dezechilibre financiare grave, tensiuni familiale, suferință profundă și marginalizare socială, chiar și cazuri de suicid, afectând în mod special persoanele vulnerabile, inclusiv tinerii. În acest context, merită subliniată necesitatea conștientizării riscurilor reale asociate acestor practici și a consecințelor lor pe termen lung”, subliniază sursa citată.

În același timp, Patriarhia Română își reafirmă angajamentul pastoral de a sprijini persoanele aflate în dificultate, prin consiliere spirituală, îndrumare și solidaritate comunitară, îndemnând la redescoperirea valorilor unei vieți echilibrate și prevenirea adicțiilor și reiterează importanța cultivării unei existențe întemeiate pe credință, muncă și ajutorarea aproapelui, ca fundamente perene ale unei societăți sănătoase și echilibrate.

Luni, consilierii locali sibieni au votat, majoritar, pentru interzicerea funcționării sălilor de jocuri de noroc în oraș. Acestea vor dispărea treptat din municipiul Sibiu pe măsura expirării autorizațiilor.