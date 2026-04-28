Atenţionare de la ANM: Ploi însemnate, ninsori şi vânt puternic. Rafalele vor atinge 70 km/h. Care sunt zonele vizate

Atenţionare meteorologică, valabilă de miercuri dimineaţa până sâmbătă, înainte de ora prânzului.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis marţi dimineaţa o informare meteorologică de frig, vânt, ninsori la munte și ploi însemnate în unele zone din România. Potrivit meteorologilor, rafalele de vânt vor atinge chiar şi 70 km/h, stratul de zăpadă va fi de aproape 10 cm şi vor cădea cantități de apă de 10...15 l/mp și, izolat, de peste 20 l/mp. Vremea capricioasă va începe miercuri, 29 aprilie, de la ora 09:00 şi, spun meteorologii, informarea meteorologică este valabilă până sâmbătă, 02 mai, la ora 10:00.

Tot azi, oficialii ANM au emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 28 aprilie - 24 mai. Meteorologii anunță o răcire semnificativă la finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, urmată de o încălzire treptată în toate regiunile.

Începând de mâine, valorile termice vor fi în scădere în toată țara, iar joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8...12 grade față de mediile multianuale). Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest se va produce brumă.

În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul și estul țării și prin acumulare vor fi cantități de apă de 10...15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp.

La munte, dar, trecător, și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini, în general, de peste 1.400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (5...8 cm).

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40...45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60...70 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin

avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).