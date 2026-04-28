Prognoza meteo actualizată până la finalul primăverii. ANM anunță unde va ploua și de când se va încălzi

1 minut de citit Publicat la 08:42 28 Apr 2026 Modificat la 08:42 28 Apr 2026

La începutul lunii mai temperaturile vor fi scăzute și există șanse de ploaie. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 28 aprilie-24 mai. Potrivit meteorologilor, vremea se va răci de la jumătatea acestei săptămâni, urmând ca temperaturile să crească după data de 4 mai. Ulterior, în perioada 8-10 mai, valorile termice vor ajunge până la 24 de grade.

Potrivit ANM, în unele regiuni va ploua în următoarea perioadă, iar temperaturile vor oscila de la o săptămână la alta.

Vremea în săptămâna 28 aprilie-3 mai

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întregul teritoriu al României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea estică a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 4-10 mai

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 11-17 mai

Temperatura medie a aerului va avea valori ce se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 18-24 mai

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.