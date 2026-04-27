Se face frig pe final de aprilie, iar dupa 1 mai se încălzește: Prognoza meteo ANM pe regiuni, în următoarele două săptămâni

3 minute de citit Publicat la 13:42 27 Apr 2026 Modificat la 13:42 27 Apr 2026

Nori de furtună și soare, deasupra mării. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, luni, prognoza meteo pentru intervalul 27 aprilie – 10 mai 2026. Meteorologii anunță o răcire semnificativă la finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, urmată de o încălzire treptată în toate regiunile.

Cum va fi vremea de 1 mai 2026 în Banat

La începutul intervalului, maximele cresc de la 18–19 grade (27 aprilie) la 21–22 de grade (28 aprilie), apoi scad sub normal, la 14–16 grade în perioada 29 aprilie – 2 mai. Din 3 mai, vremea se încălzește treptat, iar spre 7–10 mai se vor atinge 23–24 de grade.

Minimele pornesc de la 2–3 grade, cu nopți mai calde pe 29–30 aprilie (5–6 grade), apoi cresc spre 10–12 grade.

Ploi slabe sunt posibile în jurul datei de 30 aprilie și temporar în perioada 5–10 mai.

Cum va fi vremea de 1 mai 2026 în Crișana

Maximele cresc de la 17 grade la 20 de grade pe 28 aprilie, apoi scad la 14–15 grade în 30 aprilie – 1 mai. Ulterior, temperaturile cresc treptat până la 23–24 de grade spre finalul intervalului.

Minimele vor fi de 1–2 grade, mai ridicate pe 29–30 aprilie (3–5 grade), apoi în creștere spre 9–10 grade.

Ploi slabe izolate sunt posibile la final de aprilie, cu probabilitate mai mare între 5 și 10 mai.

Cum va fi vremea de 1 mai 2026 în Transilvania

Maximele cresc de la 14–15 grade la 17–18 grade, apoi scad accentuat la 10–12 grade între 30 aprilie și 2 mai. După 3 mai, vremea se încălzește până la 20–22 de grade.

Minimele coboară până la -2...1 grad, apoi cresc treptat spre 6–8 grade.

Din 30 aprilie până la finalul intervalului sunt așteptate ploi slabe, local și temporar.

Cum va fi vremea de 1 mai 2026 în Maramureș

Maximele cresc de la 15 la 18 grade, apoi scad la 12–14 grade la început de mai. Ulterior, urcă treptat spre 21–22 de grade.

Minimele vor fi de -1...2 grade, cu valori mai ridicate în 29 aprilie (3–4 grade), apoi în creștere spre 8–9 grade.

Ploi slabe sunt posibile în jurul datei de 1 mai și mai frecvent între 5 și 10 mai.

Cum va fi vremea de 1 mai 2026 în Moldova

Maximele vor fi de 14–16 grade la început, apoi scad la 10–11 grade între 30 aprilie și 2 mai. După 3 mai, cresc treptat spre 20 de grade.

Minimele pornesc de la 1–3 grade, cu o noapte mai caldă (29 aprilie), apoi cresc spre 9–10 grade.

Din 30 aprilie până la finalul intervalului sunt posibile ploi slabe, locale.

Cum va fi vremea de 1 mai 2026 în Dobrogea

Maximele vor fi de 14–16 grade la început, apoi scad la 11–12 grade între 30 aprilie și 3 mai. Ulterior, cresc treptat până la 19–20 de grade.

Minimele vor fi în jur de 4 grade, mai ridicate pe 29–30 aprilie (6–7 grade), apoi în creștere spre 10 grade.

Vor fi ploi slabe, temporare, începând cu 30 aprilie.

Cum va fi vremea de 1 mai 2026 în Muntenia

Maximele cresc de la 16 la 20 de grade, apoi scad la 11–13 grade în perioada 30 aprilie – 3 mai. După 4 mai, temperaturile urcă treptat până la 22–23 de grade.

Minimele vor fi de 2–4 grade, mai ridicate pe 29–30 aprilie (5–6 grade), apoi în creștere spre 10 grade.

Ploi slabe sunt așteptate la final de aprilie și cu probabilitate ridicată până pe 10 mai.

Cum va fi vremea de 1 mai 2026 în Oltenia

Maximele cresc de la 18 la 21 de grade, apoi scad la 13–14 grade la început de mai. Ulterior, cresc până la 23–24 de grade.

Minimele vor fi de 4–5 grade, mai ridicate pe 29–30 aprilie (7–8 grade), apoi în creștere spre 10–11 grade.

Ploi slabe sunt posibile la final de aprilie și frecvent până pe 10 mai.

Cum va fi vremea de 1 mai 2026 la munte

Maximele cresc de la 7–8 grade la 10 grade, apoi scad la 2–3 grade între 30 aprilie și 2 mai. După 3 mai, cresc treptat până la 11–12 grade.

Minimele vor fi negative, între -4 și -2 grade până pe 4 mai, apoi cresc spre 4–6 grade.

În perioada 30 aprilie – 3 mai vor fi precipitații mixte (lapoviță și ninsoare la peste 1700 m), iar ulterior vor predomina ploile.

Estimarea este realizată pe baza datelor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și indică tendințele generale ale vremii pentru următoarele două săptămâni.