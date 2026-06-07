Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu de averse, grindină și vânt puternic. Străzile din Constanța s-au transformat în râuri

1 minut de citit Publicat la 13:35 07 Iun 2026 Modificat la 13:35 07 Iun 2026

Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu de averse, grindină și vânt puternic. FOTO Captură video Antena 3 CNN

Meteorologii au emis duminică o avertizare nowcasting cod portocaliu de vijelii, valabilă până la ora 14.30.

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Localitățile afectate sunt Constanța, Medgidia, Năvodari, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Lumina, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Ciocârlia, Cuza Voda, Saligny, Mereni, Seimeni, Bărăganu, Tortoman, Siliștea.

În aceste localități sunt averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului/vijelie (70 - 90 km/h), grindină de medii și mari dimensiuni (2-4 cm).

Imagini din Constanța arată mașini care cu greu înaintează pe străzile acoperite de ape.