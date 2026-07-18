Botswana susține că Rusia îi recrutează cetățenii prin metode înșelătoare și îi trimite apoi pe front

Potrivit autorităților, odată ajunși în Rusia, aceștia sunt forțați să participe la operațiuni de luptă / Sursă foto: Getty Images

Guvernul din Botswana a avertizat sâmbătă că un număr „alarmant” de cetățeni ai țării sunt atrași prin metode înșelătoare în Rusia și apoi obligați să lupte în războiul împotriva Ucrainei, transmite France Presse, citată de Agerpres.

Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe din Botswana a precizat că numărul persoanelor recrutate prin astfel de practici „crește într-un ritm alarmant”. Potrivit autorităților, odată ajunși în Rusia, aceștia sunt forțați să participe la operațiuni de luptă.

„Ministerul continuă să primească apeluri sfâșietoare de la cetățeni din Botswana aflați deja pe linia frontului, care descriu condițiile periculoase cu care se confruntă”, se arată în comunicat.

Autoritățile nu au precizat câți cetățeni din Botswana se află în prezent în Rusia sau în Ucraina. În decembrie, guvernul anunțase că cel puțin doi tineri din Botswana ar fi fost recrutați în acest mod.

În ultimele luni, mai multe state africane au semnalat că unii dintre cetățenii lor au fost păcăliți să se înroleze în armata rusă și că mulți dintre ei și-au pierdut viața pe front.

La jumătatea lunii februarie, organizația 'All Eyes on Wagner' a publicat o listă cu peste 1.400 de africani recrutați de Rusia între ianuarie 2023 și septembrie 2025 pentru a lupta în Ucraina, susținând că peste 300 dintre aceștia au murit. Potrivit organizației, cele mai numeroase contingente proveneau din Egipt, Camerun și Ghana, iar mai multe state din sudul Africii au raportat, la rândul lor, recrutarea unor cetățeni de către Rusia.

Rusia a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina la 24 februarie 2022, iar conflictul continuă și în prezent, în pofida eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului.