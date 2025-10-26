Un diamant brut rar, bicolor, cu o greutate „uluitoare”, a fost descoperit într-o mină din Botswana: Cum arată piatra pe jumătate roz

Diamant natural rar, bicolor, pe jumătate roz, descoperit într-o mină din Botswana. Sursa foto: Institutului Gemologic al Americii - GIA

Un diamant natural rar, bicolor, a fost descoperit într-o mină din Botswana. Piatra este pe jumătate roz, iar experții spun că probabil s-a format în două etape distincte, potrivit Live Science.

Diamantul este jumătate roz, jumătate incolor. Măsoară aproximativ 2,43 x 1,6 x 1,45 cm și cântărește 37,41 carate (adică 7,5 grame), potrivit Institutului Gemologic al Americii (GIA), un centru de cercetare non-profit din Carlsbad, California.

Partea roz s-a format, cel mai probabil, prima — dar, conform cercetărilor despre diamantele colorate, există șanse mari ca inițial să nu fi fost deloc roz, a explicat Sally Eaton-Magaña, manager principal pentru identificarea diamantelor la GIA, pentru Live Science.

Diamantele roz sunt incredibil de rare

„Secțiunea roz a fost, probabil, inițial incoloră și apoi a suferit o deformare plastică, poate în urma unui eveniment geologic de formare a munților, petrecut în urmă cu milioane de ani, ceea ce i-a conferit culoarea roz. Partea incoloră s-a format ulterior”, a spus aceasta.

Diamantele roz sunt incredibil de rare, iar modul exact în care se formează rămâne neclar. Diamantele iau naștere la peste 160 de kilometri sub suprafața Pământului, în mantaua planetei. Acolo, temperaturile și presiunile extreme leagă atomii de carbon într-o rețea compactă, care poate ajunge rapid la suprafață prin activitate vulcanică, formând diamante brute.

Culoarea diamantelor poate apărea din cauza impurităților prinse în structura cristalină, dar acest lucru este foarte rar, deoarece puține elemente sunt suficient de mici pentru a pătrunde în rețea.

O altă modalitate prin care diamantele pot căpăta culoare — de obicei verde — este expunerea la radiații, atunci când rocile din jur conțin elemente precum uraniul, care pot „fura” atomi de carbon și crea goluri în structura minerală.

Cum se formează diamantele roz

Însă diamantele roz sunt rezultatul unei deformări structurale, adică rețeaua lor cristalină a fost îndoită sau comprimată prin procese geologice. Condițiile de temperatură și presiune trebuie să fie perfecte pentru ca diamantul să devină roz — prea multă deformare îl transformă în maro.

Pentru ca un diamant să prezinte două zone de culoare distincte, trebuie să se fi format în două faze, explică GIA.

Mai întâi s-a format și s-a deformat jumătatea roz, apoi s-a cristalizat jumătatea incoloră, a cărei structură a rămas neatinsă de presiune și temperatură.

Noul diamant nu este primul exemplu cunoscut de piatră naturală roz și incoloră, dar experții GIA au precizat că altele similare descoperite anterior au fost mult mai mici, cântărind cel mult 2 carate (aproximativ 0,4 grame).

Această nouă descoperire provine din mina Karowe din Botswana — aceeași care a scos la iveală alte diamante spectaculoase, precum uriașul diamant brut „Motswedi” de 2.488 carate (aproape 0,5 kilograme), al doilea cel mai mare diamant găsit vreodată, și diamantul roz „Boitumelo” de 62 de carate.