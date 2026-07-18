Cum a ajuns Germania să înveţe arta războiului de la soldaţii ucraineni: „Sunt cei mai experimentați în luptă”

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Şeful armatei germane a subliniat importanţa vitală pe care forţele armate ucrainene, călite în luptă şi pline de inventivitate, o au pentru securitatea Europei – un semn al schimbării de percepţie survenite la mai bine de patru ani de la invazia rusă la scară largă, scrie Financial Times.

Christian Freuding, comandantul forţelor terestre germane, a declarat că soldaţii ucraineni sunt nu doar „cei mai experimentaţi în luptă”, ci şi „cei mai puternici din punct de vedere numeric”, având în vedere amploarea unei armate de 800.000 de oameni.

Securitatea europeană şi cea ucraineană sunt „indisolubil legate”, a spus el pentru FT, insistând asupra nevoii de a învăţa din experienţa acestei ţări în războiul împotriva Rusiei.

„Ceea ce învăţăm din războiul din Ucraina trebuie să influenţeze modul în care luptăm şi, prin urmare, şi felul în care ne organizăm, ne achiziţionăm echipamentele şi ne înarmăm”, a afirmat el. „Suntem parteneri apropiaţi şi ne sprijinim şi ne ajutăm reciproc”.

Relaţia Germaniei cu Ucraina a trecut printr-o serie de transformări profunde de la invazia rusă din februarie 2022. Iniţial, Berlinul s-a arătat reticent să renunţe la politica sa de lungă durată de a nu livra arme în zone de conflict, de teamă că un asemenea gest ar avea un efect de escaladare şi ar atrage ţara în război.

Ulterior, Germania a devenit unul dintre cei mai fermi susţinători ai Kievului, depăşind anul trecut Statele Unite ca cel mai mare furnizor individual de ajutor militar, după ce preşedintele american Donald Trump a redus sprijinul acordat de Washington.

Tot mai mult, relaţia se transformă într-un schimb în ambele sensuri, Germania apelând la expertiza militară a Ucrainei şi la industria sa de apărare aflată în plină expansiune, în încercarea de a-şi moderniza propriile forţe armate, în timp ce se confruntă la rândul ei cu diminuarea sprijinului american.

Miercuri, cancelarul Friedrich Merz a spus că este „impresionant” să vezi „capacităţile pe care Ucraina le-a dezvoltat în ultimii patru ani – capacităţi de pe urma cărora beneficiem astăzi”.

Ministerul german al Apărării, al cărui buget a fost majorat masiv, la peste 700 de miliarde de euro pentru următorii cinci ani, a încheiat anul acesta un acord cu Kievul pentru a aduce în Germania militari ucraineni cu experienţă, care să ofere instruire practică Bundeswehr-ului.

În ultimele luni, câteva zeci de soldaţi au ajuns în poligoanele germane pentru a-şi împărtăşi expertiza în domenii precum utilizarea dronelor şi apărarea împotriva sistemelor fără pilot.

Freuding, general cu trei stele care a servit în Afganistan, a declarat că experienţa a fost „extrem de valoroasă”. „Au existat multe aspecte noi pe care nu le-am fi înţeles în acelaşi fel fără sprijinul ucrainenilor”.

Comandantul de 54 de ani al armatei a spus că este „foarte greu de apreciat” dacă Ucraina a întors soarta conflictului, în urma unei serii de atacuri cu drone asupra unor ţinte energetice, obiective militare şi noduri logistice din adâncul teritoriului rus.

„Se poate spune că există un elan pozitiv de partea Ucrainei”, a afirmat el, adăugând: „Ucraina reuşeşte să-şi menţină apărarea aeriană, chiar dacă cu unele breşe. Şi reuşeşte să avarieze maşinăria de război a Rusiei prin aceste lovituri în adâncime”.

El a respins temerile că aceste atacuri ar putea duce la o escaladare din partea Rusiei, spunând că Moscova „a escaladat, de fapt, acest război în ultimii patru ani”.

„Rusia ar putea pune capăt acestui război imediat, oprind anexarea”, mai spune acesta.

Conflictul din Ucraina a remodelat radical relaţia Germaniei cu propriile forţe armate, precum şi rolul său în apărarea şi securitatea europeană.

Freuding – unul dintre cei patru comandanţi de forţe aflaţi în subordinea generalului suprem al ţării, Carsten Breuer – a devenit o verigă esenţială între Berlin şi Kiev.

Între 2022 şi 2025, el a coordonat ajutorul militar german pentru Ucraina şi a vizitat ţara lunar.

În octombrie anul trecut a devenit comandant al armatei, o numire văzută pe scară largă ca o reflectare a importanţei Ucrainei pentru eforturile Germaniei de a-şi moderniza armata – dar şi a apropierii sale de ministrul apărării, Boris Pistorius.

Freuding, care s-a înrolat în Bundeswehr în 1990, chiar când Războiul Rece se apropia de final, a spus că forţele armate ale ţării traversează o schimbare fundamentală.

„Cultura strategică a Germaniei se schimbă”, a afirmat el. Planul Germaniei de a staţiona o brigadă de 5.000 de militari în Lituania, pentru a apăra flancul estic al NATO, este o „dovadă fără echivoc a poziţiei noastre, a faptului că ştim cum arată contribuţia noastră la alianţă şi cum trebuie ea făcută”.

Întrebat dacă soldaţii germani nu ar ezita să intre în luptă directă cu forţele ruse, dacă ar fi nevoie, el a răspuns: „Iată o afirmaţie clară şi o asigurare clară: pe Germania şi pe armata germană te poţi bizui în mod absolut”.

Freuding şi ceilalţi generali germani trebuie să facă faţă totodată unei relaţii în schimbare cu Statele Unite, în condiţiile în care Washingtonul ameninţă că îşi va retrage active militare din Europa.

SUA le-au comunicat aliaţilor europeni din NATO că vor retrage active esenţiale din aşa-numitul Model de Forţe al alianţei – un rezervor de trupe şi echipamente care pot fi desfăşurate în zece zile pentru a răspunde unei crize. Freuding a spus că nu a primit încă vreo confirmare a unei schimbări care să afecteze forţele terestre.

A insistat însă că nu are „nicio îndoială” că SUA ar veni în ajutorul Europei în cazul unui atac: „Sunt profund convins că alianţa transatlantică va funcţiona şi nu cred că ea depinde de persoane anume sau de o anumită administraţie”.