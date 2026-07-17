HĂRȚI Cum se vor muta căldura extremă și ploile în următoarele zile. Meteorologii au emis Coduri galbene de caniculă și vijelii

2 minute de citit Publicat la 10:23 17 Iul 2026 Modificat la 10:23 17 Iul 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. FOTO: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri mai multe avertizări Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. Până duminică dimineață, vestul și sudul țării vor fi afectate de temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale. Totodată, în zonele montane și în mai multe regiuni sunt anunțate ploi torențiale, vijelii și grindină.

ANM a emis o informare meteorologică de caniculă și disconfort termic ridicat în perioada 17 iulie, ora 12 – 19 iulie, ora 22. Disconfortul termic va fi accentuat în vestul, sudul și sud-estul țării, unde indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.

Vineri va fi caniculă în Crișana, Banat și vestul Olteniei. Sâmbătă, căldura se va extinde în sudul Olteniei și în sudul, centrul și estul Munteniei. Duminică, temperaturile ridicate se vor menține local în Oltenia și Muntenia.

Maximele vor ajunge la 35–37 de grade. În vestul și sudul țării vor fi nopți tropicale, cu temperaturi minime de 20–21 de grade.

Cod galben de caniculă, inclusiv în București

ANM a emis și un Cod galben de caniculă, valabil din 17 iulie, ora 10, până pe 19 iulie, ora 10. Avertizarea vizează municipiul București și județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor.

Vineri și sâmbătă, canicula și disconfortul termic ridicat vor afecta Maramureșul, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banatul, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse, în general, între 20 și 22 de grade.

Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină

Pentru vineri, 17 iulie, între orele 12 și 21, meteorologii au emis avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică.

În cea mai mare parte a zonei montane, în nordul și estul Olteniei, nordul Munteniei, precum și în sud-vestul și estul Transilvaniei sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Rafalele vor atinge viteze de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse se vor produce vijelii și căderi de grindină cu diametrul de 1–3 centimetri.

În intervale de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp și, izolat, vor depăși 40–50 l/mp.

O altă avertizare Cod galben va fi în vigoare sâmbătă, 18 iulie, între orele 12 și 22.

Furtunile vor afecta cea mai mare parte a zonei montane, vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și nord-vestul Moldovei.

Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp în intervale scurte și, izolat, la peste 40–50 l/mp.