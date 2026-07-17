Scad temperaturile și revin ploile: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. ANM a emis prognoza meteo

1 minut de citit Publicat la 08:33 17 Iul 2026 Modificat la 09:19 17 Iul 2026

Scad temperaturile și revin ploile: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 20 iulie - 17 august. Potrivit specialiștilor, prima săptămâna va fi ușor mai răcoare decât în mod normal, însă în restul perioadei vom avea parte de temperaturi extreme.

Vremea în săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice se vor situa în jurul celor normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în regiunile vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru acest interval, în toate regiunile.