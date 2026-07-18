Spania se pregăteşte de cea mai fierbinte săptămână a verii, cu temperaturi de până la 45 de grade Celsius

Această vară se profilează deja ca un caz aparte în evidenţele istorice. sursa foto: Getty

Serviciul meteorologic al Spaniei, Aemet, anunţă că, începând de marţi, ţara va traversa al treilea val de căldură al verii, cu maxime de până la 45°C, în timp ce incendii puternice fac ravagii în Zaragoza şi Guadalajara, scrie Euronews.

Agenţia Naţională de Meteorologie a Spaniei a stabilit deja calendarul: temperaturile vor începe să urce chiar de sâmbătă, se vor intensifica de marţi, 22 iulie, iar potrivit prognozelor actuale, este puţin probabil să scadă mai devreme de joi, 23 iulie.

Agenţia nu exclude ca însăşi ziua de luni să fie inclusă în perioada oficială a valului de căldură, dacă datele o vor confirma. Ar fi al treilea val de caniculă de până acum din această vară în Spania.

Fenomenul, explică Aemet, este rezultatul unui tipar de blocaj atmosferic, întărit de prezenţa unei depresiuni izolate la vest de peninsulă. Această combinaţie permite unei mase de aer cald şi uscat dinspre nordul Africii, încărcată cu praf în suspensie, să se aşeze peste o mare parte a Spaniei şi peste Insulele Baleare.

Rezultatul va fi o creştere treptată a temperaturilor, care vor atinge apogeul joi, cu valori ce ar putea local să se apropie de 45°C sau chiar să depăşească acest prag în treimea sud-estică a Spaniei continentale.

Andaluzia, valea Ebrului, depresiunile din nord-est, bazinul râului Genil şi interiorul insulei Mallorca vor înregistra cele mai ridicate valori, cu maxime de peste 40°C în mai multe zone, timp de mai multe zile la rând.

La toate acestea se adaugă nopţi deosebit de calde – un factor pe care Aemet îl subliniază ca fiind extrem de periculos pentru sănătate, întrucât împiedică organismul să se refacă după căldura acumulată în timpul zilei.

Sănătatea şi riscul de incendii, principalele două motive de îngrijorare

Nivelul de pericol în jurul prânzului va fi considerat semnificativ, mai ales pentru cei care desfăşoară activităţi în aer liber şi pentru categoriile cele mai vulnerabile: persoanele în vârstă şi pacienţii cu boli cardiovasculare. Agenţia îi îndeamnă pe oameni să ia măsuri maxime de precauţie, în special joi, când se aşteaptă ca temperaturile să atingă cote maxime.

În acelaşi timp, riscul de incendii de pădure va urca la niveluri extreme – un scenariu care va fi agravat de posibilitatea unor furtuni uscate după-amiaza în zonele montane, aducând fulgere, dar aproape deloc ploaie. Este un amestec deosebit de propice izbucnirii de noi incendii.

Această vară se profilează deja ca un caz aparte în evidenţele istorice. Între 1 iunie şi 15 iulie, temperatura medie din Spania a fost cu 3,3°C peste normal, depăşind cu 0,4°C recordul stabilit în aceeaşi perioadă a anului 2024 – până acum cel mai fierbinte reper, alături de 2015.

Două incendii majore înrăutăţesc situaţia încă înainte de începerea valului de căldură

Creşterea temperaturilor de acest weekend, înaintea startului oficial al episodului, coincide cu două incendii de pădure care ard scăpate de sub control de mai multe zile. Cel mai grav, izbucnit miercuri în apropiere de Orés (Zaragoza), a devenit cel mai devastator incendiu al anului din Spania: cifrele provizorii indică o suprafaţă arsă de circa 15.400 de hectare, cu un perimetru de aproximativ 60 de kilometri.

Mai multe localităţi rămân evacuate iar, potrivit vicepreşedintei guvernului regional din Aragon, Mar Vaquero, condiţiile de sâmbătă sunt oarecum mai favorabile decât în ziua precedentă, deşi incendiul rămâne complex din cauza vânturilor schimbătoare din zonă.

Al doilea front activ se află în Sierra Norte de Guadalajara, în localitatea La Mierla, unde incendiul a fost declarat tot joi. Delegatul guvernului în Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, a recunoscut că incendiul se îndreaptă deja spre 6.000 de hectare şi că autorităţile nu sunt optimiste în privinţa evoluţiei sale.

În acest context, preşedintele Aemet şi secretar de stat pentru mediu, Hugo Morán, a declarat într-un interviu la „Radio 5” că ţara a intrat în ceea ce el a descris drept un lanţ de valuri de căldură succesive – o situaţie care complică eforturile de a ţine sub control riscul de incendii de pădure.