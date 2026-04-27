Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc

Phoebe Irving a mai descoperit un apartament în interiorul apartamentului cumpărat FOTO: Profimedia Images

După ani de zile în care a făcut economii, o tânără britanică era extrem de încântată că, în sfârșit, și-a cumpărat propria locuință. Chiar dacă este vechi, nelocuit de mulți ani și are nevoie de multe reparații, apartamentul se va transforma în timp în casa la care visează.

Phoebe Irving, fotografă în vârstă de 26 de ani, a cumpărat un apartament cu patru dormitoare în Liverpool cu 105.000 de lire (121.000 de euro), un preț foarte bun pentru Marea Britanie și imposibil pentru Londra. Și, deși recunoaște că este „ridicol” de mare pentru o singură persoană, era totuși nerăbdătoare să-l transforme în casa ei.

Totuși, în ziua în care a primit cheile, a rămas fără cuvinte după ce a deschis ceea ce credea că este o ușă de dulap, descoperind că în spatele acesteia era „un apartament întreg”, în interiorul locuinței sale, potrivit Metro.

„Când am mers la prima vizionare, era o cameră încuiată”, își tânăra. „Agentul imobiliar a spus că este doar pentru depozitare. Am întrebat dacă pot aduce cheia la următoarea vizionare, dar au uitat.

Am presupus că, având în vedere prețul apartamentului, nu putea fi ceva important”, a spus ea.

Însă, când a deschis ușa, a fost întâmpinată de un spațiu uriaș, aproape cât trei dormitoare duble.

„Am deschis ușa și era o cameră imensă în interior. Am fost atât de șocată, era mult mai mare decât un dulap... practic este un alt apartament întreg”, a povestit ea.

Phoebe a cumpărat proprietatea ca unic proprietar în aprilie, după ce a economisit într-un cont și a plătit un avans de 10.000 de lire.

Camera secretă a fost o surpriză uriașă, întrucât nu apărea în planul apartamentului și nici nu fusese descoperită de evaluatori.

În prezent, renovează locuința și instalează o baie nouă, dar nu este sigură ce va face cu spațiul suplimentar, pentru că nu îl prevăzuse în buget.

„A fost nelocuit de ceva timp, așa că necesită destul de multe lucrări”, adaugă ea. „Sunt copleșită, pentru că acum am de două ori mai mult spațiu și nici măcar nu am bugetul necesar pentru a amenaja restul apartamentului, darămite acest spațiu”, spune ea.

Momentan, se gândește să-l transforme, cândva, într-o sală de cinema sau într-un dressing.