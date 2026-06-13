După ce racheta i-a explodat luna trecută, Blue Origin promite că revine curând: „Vom zbura din nou înainte de sfârșitul anului”

Racheta New Glenn a explodat pe rampa de lansare. Sursa foto: captură video Nasa Space Flight via X

O explozie vizibilă de la 160 de kilometri distanță a distrus luna trecută racheta New Glenn și a avariat rampa de lansare. Blue Origin spune că nu contează – va zbura din nou până la sfârșitul anului. NASA, care are nevoie de compania lui Bezos pentru programul său lunar de 20 de miliarde de dolari, speră că are dreptate, scrie The Guardian.

„Vom zbura din nou înainte de sfârșitul acestui an. Gradatim Ferociter”, a scris pe X Dave Limp, directorul executiv al companiei, pe 1 iunie, folosind forma latină a motto-ului firmei – „Pas cu pas, cu ferocitate”.

John Couluris, vicepreședintele senior al Blue Origin pentru prezența lunară, a întărit această afirmație la evenimentul NASA de la Houston din această săptămână, unde a fost anunțată echipa misiunii Artemis III de anul viitor.

„După cum știți, am avut o anomalie semnificativă”, a spus el. „Reacția NASA, a partenerilor și a clienților noștri a fost extraordinară. Facem progrese excelente în investigație și în curățarea rampei”.

Având în vedere dimensiunea mingii de foc de la complexul de lansare 36A de la Cape Canaveral – o explozie vizibilă la peste 160 de kilometri distanță – ai putea crede că declarațiile Blue Origin sunt pur și simplu optimism orb.

Dezastrul a fost văzut imediat de analiști ca o lovitură serioasă pentru planurile ambițioase ale NASA pe Lună. Cu doar două zile înainte de explozie, Jared Isaacman, administratorul agenției, anunțase că Blue Origin câștigase un contract pentru prima dintre cele trei misiuni de construcție planificate în acest an pentru proiectul de bază lunară în valoare de 20 de miliarde de dolari. Acel zbor părea compromis.

Dar ceea ce a urmat a fost un efort masiv de identificare a cauzelor și de repunere rapidă în zbor a rachetei New Glenn – un răspuns fără precedent ca viteză și intensitate din 2003, de la tragedia navetei Columbia.

Isaacman, printre primii care au inspectat rampa distrusă, a promis un „răspuns la nivel de guvern” pentru a ajuta Blue Origin, semn al importanței companiei lui Bezos pentru calendarul lunar al NASA.

„Toată lumea reacționează rapid. NASA va trimite experți care să ajute la investigație, să identifice cauza problemei și să ajute la reconstruirea rampei”, a declarat el pe Fox News. „Facem tot ce putem pentru a sprijini Blue Origin, programul New Glenn și modulul de aterizare de care avem nevoie pe suprafața lunară”.

Pe lângă sprijinul NASA, Blue Origin se bazează pe buzunarele adânci ale lui Bezos și pe resursele complete ale Space Force pentru reconstrucție.

Urgența vine din cauza misiunii Artemis III, planificată pentru sfârșitul lui 2027, când modulul de aterizare Blue Moon urmează să fie testat alături de Starship Human Landing System al SpaceX. Cele două companii concurează pentru misiunea Artemis IV din 2028, când oamenii vor reveni pe suprafața Lunii pentru prima dată din 1972.

Blue Moon este proiectat să zboare exclusiv pe racheta New Glenn, iar NASA s-a confruntat cu posibilitatea reală ca Artemis III să se desfășoare doar cu HLS și Starship.

O altă variantă luată în calcul este reconfigurarea Blue Moon pentru a zbura pe o altă rachetă, cum ar fi Falcon Heavy de la SpaceX – opțiune pe care NASA ar fi îndemnat-o pe Blue Origin să o exploreze, dar care ar putea genera noi întârzieri.

De aceea, Isaacman pare mai degrabă interesat să repună New Glenn în zbor cât mai repede. NASA „decuplează” Blue Moon atât de rachetă, cât și de rampă, pentru a păstra toate opțiunile deschise.

„NASA este concentrată total pe modulul de aterizare, pentru că noi suntem concentrați total pe misiunea de a readuce astronauți pe suprafața Lunii înainte de 2028”, a spus el.

Explozia, a adăugat Isaacman, „este un obstacol care apare în această industrie. O rachetă este o explozie controlată. E o cantitate enormă de energie. Se mai întâmplă. Trebuie să învățăm din asta și să mergem mai departe”.

Declarațiile lui Limp și Couluris sugerează că daunele de pe rampă nu sunt atât de grave pe cât s-a crezut inițial și că reparațiile ar putea fi finalizate mai repede decât s-a anticipat.

„Ferma de propulsanți, rezervoarele de oxigen, hidrogen lichid și gaz natural lichefiat sunt în stare bună”, a spus Limp. „Turnul de apă este intact. Turnul mare de susținere este avariat, dar poate fi reparat la fața locului, fără a fi demolat și reconstruit”.

Experții în spațiu spun că ritmul recuperării Blue Origin depinde în primul rând de cât de repede poate fi identificată cauza accidentului.

„Nu știm ce s-a întâmplat și, prin urmare, nu știm ce expertiză este necesară pentru a remedia problema, așa că nu vreau să pronunț un necrolog pentru Blue Origin”, a declarat John Logsdon, fondatorul și fostul director al Space Policy Institute de la Universitatea George Washington. „Sunt oameni buni implicați și resursele există. Cred că trebuie să avem puțină răbdare”.

Logsdon a amintit că istoria zborurilor spațiale este presărată cu obstacole și tragedii, de la accidentul Apollo 1 din ianuarie 1967, care a ucis trei astronauți, până la dezastrele navetelor Challenger și Columbia. „Ne-am oprit atunci? Nu. Am rezolvat problema și am continuat. Acesta este cel mai probabil scenariu și acum”.

Alți experți avertizează totuși că termenul de revenire la zbor anunțat de Blue Origin este unul agresiv, mai ales dacă daunele de pe rampă se dovedesc mai grave decât evaluările inițiale.

„Blue Origin ar trebui să poată identifica cauza defecțiunii și să repună racheta în zbor în condiții de siguranță. Provocarea este să găsească de unde să o lanseze”, a scris Eric Berger, redactor senior pentru spațiu la Ars Technica.