Trump publică o imagine în care ține o pușcă de asalt și o nouă amenințare la adresa Iranului: „Gata cu Mr. Nice Guy!”

Donald Trump a postat miercuri o imagine trucată cu el, în care ține în mână o pușcă de asalt FOTO: Truth Social

Donald Trump a făcut o nouă amenințare surprinzătoare la adresa Iranului, publicând o imagine trucată în care apare cu o pușcă de asalt, însoțită de sloganul: „Gata cu Mr. Nice Guy!”.

„Iranul nu reușește să se organizeze”, a scris președintele pe Truth Social miercuri dimineață. „Nu știu cum să semneze un acord non-nuclear. Ar face bine să se deștepte rapid!”.

Amenințarea a fost însoțită de un meme cu Trump, stând pe fundalul unui peisaj din Orientul Mijlociu, cu explozii care devastează un versant, îmbrăcat într-un costum închis la culoare și ochelari de soare și ținând o armă de mare calibru, relatează The Independent.

Discuțiile cu Iranul au ajuns într-un impas după opt săptămâni de război, iar o nouă rundă de negocieri de pace a fost recent anulată.

În prezent, Regele Charles este la Washington, D.C., într-o vizită de patru zile, iar Trump a declarat în timpul unui discurs ținut marți seara la Casa Albă că monarhul „este de acord” că Iranul nu ar trebui niciodată să dețină o armă nucleară, implicându-l astfel pe suveran într-un conflict sensibil din punct de vedere politic.

„Lucrăm puțin la situația din Orientul Mijlociu chiar acum și ne descurcăm foarte bine”, a spus Trump la cină.

„Am învins militar acel adversar și nu vom permite niciodată ca acel adversar – Charles este de acord cu mine chiar mai mult decât sunt eu – nu vom permite niciodată ca acel adversar să aibă o armă nucleară”.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a răspuns cu prudență: „Regele este, în mod firesc, conștient de poziția de lungă durată și bine cunoscută a guvernului său privind prevenirea proliferării nucleare”.

Mai devreme marți, președintele SUA a scris pe platforma sa de socializare: „Iranul tocmai ne-a informat că se află într-o «stare de colaps». Vor să «deschidem Strâmtoarea Hormuz» cât mai curând posibil, în timp ce încearcă să-și clarifice situația de conducere (ceea ce cred că vor reuși să facă!)”.

Teheranul a răspuns loviturilor aeriene americano-israeliene lansate pe 28 februarie, ca parte a Operațiunii Epic Fury, prin atacuri de represalii asupra statelor vecine din Golf care găzduiesc active militare americane și israeliene și apoi prin blocarea strâmtorii, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial, declanșând o creștere globală a prețurilor la combustibil.

Armata SUA a răspuns prin închiderea porturilor Iranului, însă eșecul de a găsi o soluție diplomatică la conflict, în timp ce un armistițiu fragil se menține, continuă să fie o sursă de tensiune la nivel mondial.

Tot marți, Trump l-a criticat dur pe cancelarul german Friedrich Merz, scriind: „Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, crede că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu știe despre ce vorbește!

Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, întreaga lume ar fi ținută ostatică. Fac acum cu Iranul ceva ce alte națiuni sau președinți ar fi trebuit să facă cu mult timp în urmă. Nu e de mirare că Germania se descurcă atât de slab, atât din punct de vedere economic, cât și în alte privințe!”.

Trump a insistat că nu se află „sub nicio presiune de timp” pentru a ajunge la un acord de pace cu Iranul și că va prioritiza „un acord bun pentru poporul american”, însă rămâne un decalaj semnificativ între cele două părți în privința unor aspecte-cheie, de unde și decizia de a abandona o a doua rundă de negocieri de pace propusă în Pakistan.

Experții au remarcat că, deși închiderea strâmtorii costă Teheranul până la 435 de milioane de dolari pe zi, acesta a demonstrat o reziliență mult mai mare decât se aștepta în fața ostilităților americane și au avertizat că o campanie prelungită ar putea, în cele din urmă, să întărească regimul autoritar.

Deși Trump a insistat că nu se află sub presiune imediată pentru a găsi o soluție, el trebuie să câștige alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie și va dori să încheie războiul nepopular cu mult înainte de acel moment, pe măsură ce îngrijorările legate de impactul asupra economiei interne continuă să-i afecteze rata de aprobare.

Președintele și secretarul apărării, Pete Hegseth, au vorbit în mod repetat despre succesele militare ale Americii în conflict, însă vicepreședintele JD Vance, cunoscut pentru scepticismul său față de război, ar fi întrebat în privat dacă Trump primește informații corecte despre progresele SUA sau dacă i se spune doar ceea ce vrea să audă de către Pentagon.