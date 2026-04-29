Replica Regelui Charles pentru Donald Trump care a stârnit hohote de râs la Casa Albă: "Dacă nu am fi fost noi, vorbeaţi franceza"

Preşedintele american, Donald Trump, a lăudat relația de apărare dintre Statele Unite și Regatul Unit în discursul său de la dineul de stat, afirmând că cele două națiuni împărtășesc un "curaj de neînfrânt", relatează Politico. Printre declaraţiile serioase şi, pe alocuri, sumbre, liderul SUA, dar şi Regele Charles al III-lea au strecurat mai multe glume. Monarhul britanic a impresionat la fastuoasa cină de la Casa Albă, încântând invitații cu glume despre "fotbal" ("soccer") și vorbind în limba franceză. "Așa cum spunea Oscar Wilde: «Avem aproape totul în comun cu America în zilele noastre, cu excepția, desigur, a limbii»" este declaraţia cu care suveranul Marii Britanii a provocat primele râsete, a transmis publicaţia The Independent.

Glumele cu tâlc făcute de Regele Charles la dineul de la Casa Albă

Jurnaliştii de la Politico au scris că Regele Charles al III-lea a venit la cina de la Casa Albă, organizată de Melania Trump, cu glume despre relația anterioară dintre Statele Unite și Regatul Unit. El a evocat originile atât britanice, cât și franceze ale numeroaselor toponime din SUA, datorate stabilirii, în trecut, a coloniștilor celor două foste puteri rivale.

"Ați declarat recent, domnule președinte, că fără Statele Unite, țările europene ar vorbi germana. Aș îndrăzni să spun că, fără noi, ați vorbi franceza", a glumit Regele Charles, stârnind râsetele și aplauzele audienței.

“You recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French” pic.twitter.com/9EyxNMLxCR — Acyn (@Acyn) April 29, 2026

Regele Charles al III-lea a numit al doilea mandat al președintelui "istoric" și a spus că este o plăcere "să revin în această clădire minunată, inima democrației dumneavoastră". A glumit apoi că a observat "reajustările de la Aripa de Est" – costisitorul proiect de sală de bal susținut de miliardarul republican – şi a adăugat că britanicii au avut propria încercare de "reamenajare imobiliară a Casei Albe în 1814".

"Îmi pare rău să spun că noi, britanicii, am încercat, desigur, propriul nostru proiect de reamenajare imobiliară a Casei Albe în 1814", a spus el, referire la faptul că, în acel an, soldații Regatului Unit au incendiat clădirea.

De asemenea, el a făcut referire la state și orașe precum Charleston și Annapolis, denumite după monarhi britanici, și i-a oferit preşedintelui american un clopot care a fost la bordul submarinului "HMS Trump", care a luptat în Bătălia din Pacific în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, glumind: "Dacă vreodată aveți nevoie să luați legătura cu noi, sunați-ne pur și simplu", a mai relatat publicaţia Politico.

"Fie ca acesta să fie o mărturie a istoriei comune a națiunilor noastre și a viitorului lor strălucit", a mai spus suveranul Marii Britanii în timpul discursului de la dineul de la Casa Albă.

Următorul moment amuzant a venit când l-a invocat pe Charles Dickens: "Acesta este un oraș care simbolizează o perioadă din istoria noastră comună sau, cum ar fi spus Charles Dickens, «O poveste despre doi George»: primul președinte, George Washington, și stră-stră-stră-stră-străbunicul meu, Regele George III".

Monarhul britanic a glumit apoi că prezența sa în SUA "nu face parte din vreo strategie subtilă de revenire", au mai notat jurnaliştii de la The Independent.

"Regele George nu a pus niciodată piciorul în America și, vă rog să fiți siguri, nu sunt aici ca parte a vreunui plan ingenios de contraatac", a mai spus Regele Charles al III-a.

Ulterior, suveranul Marii Britanii a adăugat: "Părinții fondatori au fost rebeli curajoși și vizionari, animați de o cauză". Stârnind din nou râsete, a continuat: "Acum 250 de ani – sau, cum spunem noi în Regatul Unit, «mai ieri» – au declarat independența".

Trump afirmă că Regele Charles l-a susținut în efortul de a împiedica Iranul să obțină arme nucleare

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a susținut că Regele Charles al III-lea i-a sprijinit efortul de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară, deși Marea Britanie a refuzat public să ofere sprijin militar complet operațiunii SUA și Israelului împotriva Iranului, conform Politico.

"De pe tranșeele Primului Război Mondial până pe plajele din Normandia, de pe dealurile înghețate ale Coreei până pe nisipurile fierbinți din Africa de Nord și Orientul Mijlociu – și chiar lucrăm puțin în Orientul Mijlociu chiar acum.

Și nu vom permite niciodată acelui adversar – Charles este de acord cu mine, chiar mai mult decât mine – nu vom permite niciodată acelui adversar să aibă o armă nucleară. Țările noastre au stat împreună, sfidătoare, victorioase împotriva forțelor comunismului, fascismului și tiraniei", a spus Donald Trump în timpul discursului său de la cina de marţi seara, la Casa Albă.

Ulterior, preşedintele american a mai adăugat: "Istoria nu a cunoscut nicio forță mai puternică decât combinația dintre patriotismul american și mândria britanică".

El a spus că este "perfect firesc" să înceapă celebrarea a 250 de ani de la independența americană cu un omagiu adus Regatului Unit, subliniind că relația SUA-Marea Britanie a devenit o prietenie unică din anul 1776.

"Aceeași îndrăzneală care a chemat un mic regat insular să stăpânească cele șapte mări – și le-ați stăpânit – i-a inspirat pe copiii celor 13 colonii americane să exploreze o mare frontieră, una foarte, foarte periculoasă, și să colonizeze ceea ce era cunoscut drept Vestul sălbatic, sălbatic", a mai declarat Donald Trump.

Președintele Statelor Unite ale Americii a numit discursul Regelui Charles în fața Congresului "fantastic", în ciuda comentariilor punctate făcute de monarhul britanic despre articolul 5 al NATO și despre Magna Carta.

"Vreau să-l felicit pe Charles pentru discursul fantastic pe care l-a ținut astăzi în fața Congresului. A reușit să-i facă pe democrați să se ridice în picioare, lucru pe care eu nu am fost niciodată capabil să-l fac", a declarat Donald Trump.

Regele Charles și soţia sa, vizită în SUA până joi

Regele Charles și Regina Camilla se află într-o vizită de stat de patru zile în Statele Unite, care vine într-un moment aniversar pentru țara condusă de Donald Trump: se împlinesc 250 de ani de când SUA și-au declarat independența față de Regatul Unit al Marii Britanii.

Cuplul regal a fost întâmpinat cu aplauze în Congresul american. Zeci de secunde după ce Regele Charles și-a luat locul la tribună și Regina Camilla s-a aşezat pe scaun, congresmenii au continuat să îl aplaude.

Monarhul britanic și-a început discursul exprimându-și recunoștința pentru onoarea de a i se permite să se adreseze Congresului SUA și mulțumind poporul american pentru primirea în SUA, moment ce a fost întrerupt de noi aplauze. A continuat cu o glumă: "Destinele noastre ca țări au fost mereu interconectate. Așa cum spunea Oscar Wilde: «Avem totul în comun cu SUA cu excepția limbii»".

El a vorbit apoi despre atacul armat de la Dineul Corespondenților şi, la un moment dat, a glumit că atunci când Regele Marii Britanii se adresează Parlamentului britanic, un reprezentant este luat "ostatic" la Palatul Buckingham până când Regele se întoarce. În prezent, aceștia sunt tratați atât de bine încât "nu mai vor să plece”, a spus Charles, întrebând dacă sunt "voluntari" din Congresul SUA, moment întâmpinat de râsete.

Regele Charles al III-lea şi Regina Camilla au sosit luni, 27 aprilie, la Baza Comună Andrews din Maryland. Este prima vizită de stat pe care o face în SUA monarhul britanic, care a urcat pe tron în 2022, după moartea mamei sale, regina Elizabeta a II-a.