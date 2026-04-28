Discurs istoric al Regelui Charles în Congresul SUA. Replica pentru atacurile lui Trump la adresa NATO

Regele Charles și Regina Camilla se află într-o vizită de stat de patru zile în Statele Unite.

Discursul regelui Charles în fața Congresului SUA a fost unul presărat cu ironii fine, umor englezesc, laude la adresa poporului american și referințe istorice. Monarhul britanic a fost întrerupt des de congresmeni, care, aparent fermecați de rege, s-au ridicat în picioare și l-au ovaționat și aplaudat furtunos. Regele Charles nu s-a ferit însă să arate cum se poziționează în fața unor chestiuni sensibile pentru administrația Trump: NATO, războiul din Ucraina și protecția mediului. Monarhul și-a încheiat discursul cu un apel la „unitate” și la rezistență în fața izolaționismului.

Într-un apel emoționant către legislativul SUA, în care a făcut referire la zilele după atentatul de la 11 septembrie când NATO a declanșat articolul 5, Regele a spus: „Am răspuns la acel apel împreună, umăr la umăr, și acum trebuie să dăm dovadă de aceeași hotărâre de neclintit pentru a obține o pace corectă și durabilă” în Ucraina și să combatem „topirea devastatoare a ghețarilor”.

Regele Charles și Regina Camilla se află într-o vizită de stat de patru zile în Statele Unite, care vine într-un moment aniversar pentru țara condusă de Donald Trump: se împlinesc 250 de ani de când SUA și-au declarat independența față de Regatul Unit al Marii Britanii. Cuplul regal a fost întâmpinat cu aplauze în Congresul american. Zeci de secunde după ce Regele Charles și-a luat locul la tribună și Regina Camilla a luat loc pe scaun, congresmenii au continuat să îl aplaude.

Foto: Profimedia Images

Regele și-a început discursul exprimându-și recunoștința pentru onoarea de a i se permite să se adreseze Congresului SUA și mulțumind poporul american pentru primirea în SUA, moment ce a fost întrerupt de noi aplauze. A continuat cu o glumă: „Destinele noastre ca țări au fost mereu interconectate. Așa cum spunea Oscar Wilde: 'avem totul în comun cu SUA cu excepția limbii'”.

După ce s-au domolit râsetele, discursul Regelui a căpătat o notă serioasă, sumbră chiar. „Ne întâlnim în vremuri de mari incertitudine, de conflicte în Europa și în Orientul Mijlociu”, a spus Regele, atrăgând atenția că efectele acestor războaie sunt resimțite de ambele popoare.

A vorbit apoi despre atacul armat de la Dineul Corespondenților. Regele a spus că atacul „a urmărit să afecteze conducerea națiunii dumneavoastră și să provoace teamă și dezbinare la scară mai largă”.

„Permiteți-mi să spun cu o hotărâre de neclintit: astfel de acte de violență nu vor reuși niciodată”, a declarat Regele. „Indiferent de diferențele dintre noi, indiferent de dezacordurile pe care le putem avea, rămânem uniți în angajamentul nostru de a apăra democrația, de a ne proteja toți cetățenii de orice pericol și de a saluta curajul celor care își riscă zilnic viața în slujba țărilor noastre.” Regele a continuat spunând că are „cel mai mare respect față de Congresul SUA, această citadelă a democrației” și că îi este greu să nu simtă „greutatea istoriei” pe umerii săi. A amintit apoi de mama lui.

„Vorbind în această renumită cameră a dezbaterilor și deliberărilor, nu pot să nu mă gândesc la regretata mea mamă, Regina Elisabeta, căreia, în 1991, i-a fost acordată aceeași onoare deosebită și care, de asemenea, a vorbit sub privirea atentă a Statuii Libertății de deasupra noastră”, a spus Regele în timpul discursului său. Charles a glumit apoi că atunci când Regele Marii Britanii se adresează Parlamentului britanic, un reprezentant este luat „ostatic” la Palatul Buckingham până când Regele se întoarce. În prezent, aceștia sunt tratați atât de bine încât „nu mai vor să plece”, a spus Charles, întrebând dacă sunt „voluntari” din Congresul SUA, moment întâmpinat de râsete. O pledoarie pentru NATO

„Putem să fim de acord că nu suntem întotdeauna de acord”, a mai spus Regele. Charles s-a folosit apoi de această porțiune din discursul său pentru a lăuda NATO și rolul pe care alianța de apărare l-a jucat în protejarea cetățenilor și a intereselor lor.

Monarhul britanic a menționat explicit faptul că prima dată când NATO a invocat Articolul 5 din tratatul său a fost după atacul terorist de la 11 septembrie 2001, iar Marea Britanie a răspuns apelului.

„Am răspuns împreună apelului, așa cum au făcut popoarele noastre timp de mai bine de un secol, umăr la umăr, în cele două războaie mondiale, în timpul Războiului Rece, în Afganistan și în momente care au definit securitatea noastră comună”, a spus Regele.

„Angajamentul și expertiza Forțelor Armate ale Statelor Unite și ale aliaților săi se află în centrul NATO, angajate reciproc în apărarea comună, protejând cetățenii și interesele noastre și menținând nord-americanii și europenii în siguranță în fața adversarilor noștri comuni”, a continuat Charles.

Acum, a spus Regele, trăim într-o „eră care este, în multe feluri, mai volatilă și mai periculoasă decât cea din 1991, când mama mea a vorbit aici.”

„Provocările cu care ne confruntăm sunt prea mari ca să fie duse de o țară singură. Dar în acest context imprevizibil, alianța noastră nu se poate baza doar pe realizările din trecut și nici nu poate presupune că principiile fundamentale vor dăinui pur și simplu.”

El l-a citat pe premierul Keir Starmer, care a numit parteneriatul dintre SUA și Marea Britanie „indispensabil”. „Nu trebuie să ignorăm tot ceea ce ne-a susținut în ultimii optzeci de ani. Dimpotrivă, trebuie să construim pe această temelie”, l-a citat el pe Starmer.

Apel pentru o pace „cu adevărat justă” în Ucraina

Într-un moment emoționant al discursului său, Regele Charles a făcut un apel la Congresul american. Trebuie să dăm dovadă de aceeași „hotărâre de neclintit” (ca în 2001 n.red) pentru a „obține o pace cu adevărat justă și durabilă” în Ucraina și ca să combatem „topirea dezastruoasă a ghețarilor din Arctica”.

Charles a avertizat că ecosistemul natural este în prag de „colaps” în timp ce a lăudat „splendoarea naturală” a continentului american.

„Ignorăm pe propriul nostru risc faptul că aceste sisteme naturale, cu alte cuvinte, propria economie a naturii, reprezintă fundamentul prosperității noastre și al securității noastre naționale”, a spus Charles, recunoscut drept un pionier și susținător de lungă durată al protecției mediului.

Regele Charles și-a încheiat discursul cu un apel la istoria comună a celor două țări, pe care a descris-o drept „o poveste a reconcilierii, reînnoirii și a unui parteneriat remarcabil”.

De la „diviziuni amare” până la o alianță definitorie, care este „una dintre cele mai importante alianțe din istoria omenirii”, Charles a spus că acest parcurs a fost lung, dar nicidecum garantat. El i-a îndemnat pe liderii și pe cetățenii Marii Britanii și Statelor Unite să reziste izolaționismului.

„Mă rog din toată inima ca Alianța noastră să continue să apere valorile noastre comune, alături de partenerii noștri din Europa și Commonwealth și din întreaga lume, și să ignorăm apelurile puternice de a deveni tot mai închiși în noi înșine”, a spus el.

În ultimele sale cuvinte, l-a citat pe Abraham Lincoln, lăsând Congresului cuvintele celui de-al 16-lea președinte al SUA potrivit căruia „lumea poate că va observa prea puțin ceea ce spunem, dar nu va uita niciodată ceea ce facem”.

„Și astfel, către Statele Unite ale Americii, la aniversarea a 250 de ani”, a concluzionat regele în discursul său de aproximativ 28 de minute, „fie ca țările noastre să se rededice una celeilalte în slujirea altruistă a popoarelor noastre și a tuturor popoarelor lumii.”

Discursul Regelui a fost primit cu aplauze, în picioare, din partea congresmenilor americani.

Regele Charles este obligat constituțional să rămână deasupra politicii. Chiar și așa, discursul său a fost unul ferm, a comentat CNN. Monarhul britanic a respins subtil, dar cu o anumită fermitate, mai multe subiecte pe care președintele Donald Trump s-a aflat în dispută cu Marea Britanie în ultimele luni, potrivit analizei CNN.

Totuși, scrie CNN, au fost două subiecte pe care Regele Charles le-a evitat: a menționat trecător conflictul din Orientul Mijlociu, care a dus la tensiuni majore între SUA și principalii săi aliați europeni, și nu a făcut nicio referire la dosarul Jeffrey Epstein, un subiect care a dominat dezbaterea publică atât în SUA, cât și în Marea Britanie.