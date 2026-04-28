Donald Trump l-a primit pe Regele Charles la Casa Albă. „Mama mea avea o pasiune pentru Charles. Vă vine să credeți?”

Președintele american l-a primit pe suveranul britanic la Casa Albă. Trump a fost invitat, anterior, într-o vizită de stat la Londra.

Donald Trump l-a primit, marți, pe regele Charles al III-lea la Washington, într-o vizită de stat istorică a monarhului britanic pe teritoriu american, prima astfel de vizită pe care o face de când a devenit suveranul Marii Britanii și Irlandei de Nord. Președintele american și soția sa i-au primit pe rege și pe regină cu fast și cu onoruri, iar, în mod surprinzător, liderul de la Casa Albă a avut o atitudine pozitivă și cordială față de rege, fără să vorbească de tensiunile recente pe care le are cu guvernul lui Keir Starmer.

Liderul american și-a prezentat respectul pentru familia regală britanică, vorbind de amintiri despre mama sa și glumind despre cum aceasta îl considera pe suveranul britanic „simpatic”, pe vremea când acesta era prinț de Wales, în tinerețe.

› Vezi galeria foto ‹

„Ea iubea familia regală și o iubea pe regină”, a spus președintele despre mama sa, născută în Scoția, în discursul de întâmpinare a oaspeților săi la Casa Albă. Trump a spus că mama sa era „lipită de televizor” ori de câte ori regina Elisabeta a II-a participa la îndatoririle sale ceremoniale.

„Spunea: «Uite, Donald, cât de frumos este asta». Chiar iubea familia regală”, a spus el. Trump și-a amintit și cum mama sa îl admira pe tânărul prinț Charles de atunci.

„Îmi amintesc, de asemenea, că spunea foarte clar: «Charles — uite, tânărul Charles, este atât de simpatic». Mama mea avea o pasiune pentru Charles. Vă vine să credeți?”, a spus el.

Președintele, care apreciază fastul și ceremonialul unei vizite oficiale de stat, i-a elogiat pe regele Charles și regina Camilla pentru „onoarea spectaculoasă” oferită în timpul „extraordinarei vizite la Castelul Windsor” de anul trecut și este acum dornic să își impresioneze oaspeții.

Trump și-a asumat personal un rol extins în organizarea evenimentelor din această săptămână, ocupându-se direct de detalii precum lista invitaților și alegerea meniului pentru cina de stat din această seară, cu intervenții și din partea soției sale, potrivit unei surse familiarizate cu situația.

„Acum este marele nostru privilegiu să vă găzduim”, a spus el.

Trump s-a abținut să facă referiri la conflictul cu Keir Starmer

În timpul discursului său de primire a suveranului britanic, Trump a păstrat tonul cordial și a citit aproape la literă mesajul pregătit dinainte. Președintele american, în mod neașteptat, a evitat orice referire la tensiunile actuale dintre guvernele american și britanic pe tema Iranului.

În afară de câteva momente mai relaxate, Donald Trump s-a ținut de discursul pregătit în intervenția sa, aducând un omagiu relațiilor comune americano-britanice și fără să facă vreo referire la tensiunile existente dintre cele două țări.

El a vorbit de istoria militară comună a celor două state, însă nu și-a repetat cererile ca Marea Britanie să facă mai mult pentru patrularea Strâmtorii Ormuz sau să se alăture războiului cu Iranul.

Și, deși l-a omagiat pe Winston Churchill, legendarul lider britanic din vremea războiului, nu și-a reluat afirmația potrivit căreia actualul premier, Keir Starmer, „nu este Churchill”.

În schimb, Trump a făcut apel la cultura și istoria comună, la un destin care, potrivit lui, „a trasat un arc lung de la pajiștea de la Runnymede până pe străzile Philadelphiei”.

A fost un Trump atent la mesajul stabilit, care a părut hotărât să evite orice moment stânjenitor cu regele Charles al III-lea la începutul unei vizite pe care părea onorat să o găzduiască.