Politico: Ce speră Marea Britanie să obțină după vizita Regelui Charles în „Trumpland”

În vizita sa de luni la Casa Albă, printre o mulțime de discuții, briefinguri și biografii, Regele Charles al III-lea va avea probabil o listă condensată de obiective cheie, rezultatul a luni de planificare cu guvernul britanic. Trump își tensionase deja relația cu premierul britanic Keir Starmer la maximum, prin atacuri aprinse împotriva pozițiilor prim-ministrului privind războiul din Iran, imigrația și forajul de petrol și gaze: unii politicieni britanici au cerut ca Charles să nu meargă deloc. Acum, vizita sa va avea loc pe fondul unor tensiuni sporite în materie de securitate, după un atac armat la cina corespondenților de la Casa Albă, scrie Politico.

Probabil că Charles va aborda subiectul atacului armat în discursul său adresat unei sesiuni comune a Congresului, care va avea loc marți, potrivit unui consilier regal neautorizat să vorbească public. Regele a depus eforturi personale pentru a-l finaliza.

Deși rapoartele au sugerat că discursul va dura 20 de minute, alte două persoane familiarizate cu planificarea au declarat că se așteaptă ca acesta să dureze aproximativ o jumătate de oră, depășind cu mult discursul de 12 minute pe care mama sa, regina Elisabeta a II-a, l-a ținut în timpul unei vizite în SUA în 1991.

„Poți spune multe în 30 de minute în Congres”, a spus una dintre cele două persoane citate.

Însă, ca în cazul tuturor vizitelor regale, mesajele mai controversate ale lui Charles vor fi transmise în mare parte în mod codificat, adevărata politică mocnind în culise.

Ambele părți subliniază cu tărie că această călătorie este doar un cadou oferit SUA cu ocazia celei de-a 250-a aniversări și că nu vor exista anunțuri substanțiale. Administrația Trump i-a asigurat pe omologii britanici că se pot aștepta la puțină atenție acordată politicii.

Totuși, 15 oficiali britanici și americani, actuali și foști, familiarizați cu procesul, mulți dintre ei acordând anonimatul pentru a discuta despre acesta, au oferit o imagine vie a unei vizite planificate și ghidate în detaliu de statul britanic, cu implicații politice și plină de politici profunde.

Amenințările la adresa conducerii din partea propriului partid al lui Starmer au ridicat, de asemenea, semne de întrebare în rândul oficialilor britanici cu privire la cât de mult ar trebui Charles să se diferențieze, în ochii lui Trump, de prim-ministrul Starmer.

Per total, ștacheta succesului este acum atât de scăzută în ochii Marii Britanii, încât scopul este destul de simplu: să repare niște obstacole și să-l facă pe Trump să zâmbească.

„Asta nu s-a întâmplat accidental”

Monarhii își aleg intervențiile cu grijă, în timp ce Trump pare să se grăbească să le aleagă pe ale sale. Ambii factori vor limita marja de manevră a lui Charles de a-l influența pe președinte.

O persoană familiarizată cu pregătirile a declarat că „există sentimentul că regele poate probabil să avanseze o chestiune, așa că întrebarea este care va fi acea chestiune”.

Un candidat principal este războiul din Ucraina, de care președintele a fost detașat luni întregi din cauza alegerilor de la jumătatea mandatului care se apropie și de războiul american-israelian în curs cu Iranul.

Conflictul sfâșietor dintre Kiev și Moscova se află în centrul diagramei Venn a obiectivelor diplomatice britanice, care sunt, de asemenea, aproape de inima regelui.

„Este lucrul de care regele este cu adevărat preocupat. Mai mult decât tehnologia sau alte elemente comune”, a spus aceeași persoană.

Consilierul regal citat anterior a răspuns: „Aș fi foarte precaut în privința presupunerilor speculative despre presupusele opinii ale regelui în orice chestiune dată, care de obicei se datorează mai mult bârfelor aprinse din saloanele din Westminster decât gândurilor intime ale suveranului”.

De asemenea, pare că monarhul va sublinia angajamentul Marii Britanii față de legăturile de apărare ale celor două națiuni, care includ acțiunile NATO de a se apăra de Rusia în Arctica, în timp ce președintele pune sub semnul întrebării viitorul alianței.

O vizită la Cimitirul Arlington este pe ordinea de zi, iar purtătorul de cuvânt oficial al lui Starmer a declarat vineri că „avem una dintre cele mai importante relații de securitate și apărare, dacă nu chiar cea mai strânsă pe care lumea a văzut-o vreodată”.

Deși oficialii britanici au minimalizat un e-mail al Pentagonului, divulgat vineri, care sugera că SUA ar putea revizui recunoașterea suveranității Regatului Unit asupra Insulelor Falkland, orice mențiune a acestui lucru de către Trump în timpul vizitei ar pune la o parte problema propulsoarelor de rachete. Și există întrebări mai profunde despre apărare, una dintre ele fiind cât de repede va accelera Marea Britanie spre obiectivul său, influențat de Trump, de a cheltui 3,5% din PIB pentru apărare până în 2035.

Fostul secretar general al NATO, George Robertson, a declarat săptămâna trecută că viitoarea relație cu SUA va depinde de „demonstrarea de către Marea Britanie a unui progres decisiv către obiectiv”.

„Discuțiile pe care le-am avut de săptămâna trecută indică faptul că aceasta este direcția în care se îndreaptă”, a declarat el pentru grupul de experți pentru afaceri externe Chatham House din Londra.

Charles o va avea alături pe secretarul de externe Yvette Cooper pe parcursul a aproape întregii vizite de patru zile, inclusiv călătoria cu același avion. Ea intenționează să se desprindă de delegația regală pentru a discuta despre politică importantă cu secretarul de stat american Marco Rubio, marți.

Mesajul regelui este puțin mai subtil. În timpul vizitei de stat a lui Trump în Marea Britanie din septembrie, Prima Doamnă Melania Trump a purtat o rochie galbenă, în timp ce Regina Camilla a purtat o rochie albastră, culorile drapelului ucrainean.

„Acest lucru nu s-a întâmplat accidental”, a declarat o persoană familiatizată cu acea vizită.

„Stilul familiei regale este «arătăm, nu spunem». Vizitele regale folosesc simbolismul și imaginile pentru a comunica mai mult decât cuvinte”, a adăugat Simon Case, care a deținut funcții în ambele aripi ale establishmentului britanic: mai întâi ca secretar privat al Prințului William, apoi ca șef al Administrației Publice din Marea Britanie.

Uneori, însă, mesajele mai puternice ale lui Charles se vor ascunde la vedere.

În timpul banchetului de stat dedicat lui Trump din septembrie, regele a lăudat parteneriatul submarinului AUKUS dintre SUA, Marea Britanie și Australia, considerându-l „un reper pentru o colaborare inovatoare și vitală”. O lună mai târziu, Trump, a cărui administrație revizuise pactul, a declarat că acesta merge „cu toată forța înainte”. Prima persoană familiarizată cu pregătirile a spus că a fost o intervenție deliberată și, prin urmare, reușită: era menită să-l convingă pe președinte.

Subiecte de evitat

Există un lucru care îi unește pe Trump, Starmer și Charles: niciunul dintre ei nu vrea să vorbească despre infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Poliția îi anchetează pe fratele regelui, Andrew Mountbatten-Windsor, și pe fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, Peter Mandelson, pentru acuzațiile că fiecare dintre ei i-ar fi transmis separat materiale sensibile lui Epstein. Ambii neagă că ar fi comis vreo infracțiune.

Palatul Buckingham a respins apelurile activiștilor ca regele sau regina Camilla, o activistă împotriva violenței împotriva femeilor și fetelor, să se întâlnească cu victimele lui Epstein în timpul vizitei lor.

Cu câteva ore înainte de discursul lui Charles în fața Congresului, parlamentul britanic îl va audia pentru prima dată pe Morgan McSweeney, fostul șef de cabinet al lui Starmer, care a demisionat în februarie, după ce anterior a insistat pentru numirea lui Mandelson ca ambasador. Starmer l-a numit pe Mandelson în ciuda faptului că știa de prietenia sa anterioară cu Epstein, iar Downing Street s-a străduit să limiteze scandalul care va continua să se desfășoare săptămâna aceasta în audierile de la Westminster, cât timp regele se află la Washington.

Problema cea mai dragă lui Charles, mediul înconjurător, este, de asemenea, probabil exclusă definitiv din discuție. Regele a folosit un summit al Commonwealth-ului din 2024 pentru a cere acțiuni de combatere a „amenințării existențiale a schimbărilor climatice”. Este greu de imaginat că va repeta aceste cuvinte săptămâna aceasta.

Și este dificil să ne imaginăm că regele va vorbi despre noua sală de bal a Casei Albe a lui Trump, deși zelul său pentru conservarea stilurilor arhitecturale tradiționale este binecunoscut. Charles a respins odată o extindere propusă a Galeriei Naționale din Londra numind-o o „monstruoasă carbunculă”.

„O acoperire pentru reluarea comerțului”

„Trimisul special al lui Starmer în SUA, Varun Chandra, se alătură vizitei regale”, au declarat trei persoane familiarizate cu planificarea vizitei.

Chandra, fost director financiar și consilier special politic pe Downing Street, a efectuat vizite regulate în SUA în încercarea de a clarifica detaliile a două acorduri separate privind tehnologia și comerțul pe care Starmer și Trump le-au încheiat anul trecut.

„Acordul de prosperitate economică” promitea reducerea tarifelor americane pentru automobile, industria aerospațială și oțel în schimbul accesului la carnea de vită și bioetanol dar, în ciuda unor progrese în domenii precum tarifele pentru industria farmaceutică, elemente cheie ale acordului inițial rămân neîndeplinite.

Acordul tehnologic separat este, de asemenea, în pericol. Trump a amenințat vineri că va impune un „tarif mare” ca represalii pentru taxa pe serviciile digitale din Marea Britanie, care afectează mai multe firme mari de tehnologie din SUA.

Este extrem de puțin probabil ca Charles să deslușească vreun detaliu și nici nu ar intenționa să o facă. Lista lungă de motive include faptul că negocierile tehnice nu sunt potrivite pentru o diplomație regală subtilă și că prioritățile lui Charles sunt în alte părți.

„Pur și simplu nu-mi pot imagina nici măcar o clipă că regele va începe să vorbească despre comerț”, a declarat Duncan Edwards, CEO al BritishAmerican Business, un grup de networking transatlantic.

Edwards a prezis că Chandra și Christian Turner, noul ambasador al Marii Britanii în SUA, „vor folosi cu siguranță acoperirea oferită de rege pentru a relua comerțul”, inclusiv după ce Charles se va întoarce în Marea Britanie.

„Ambele părți vor încerca să avanseze în anumite chestiuni”, a adăugat un oficial american.

Același oficial american a subliniat că repararea obstacolelor va fi „pe primul loc” în mintea oamenilor. Un fost oficial britanic de rang înalt a adăugat: „Prioritatea mea ar fi să opresc sângerarea și să mă asigur că, atunci când Trump este sunat de jurnaliști aleatorii în miez de noapte, încetează să mai stabilească aceste limite pentru prim-ministru”.

„Învăluit în mod deliberat în mister”

Toată planificarea are loc sub pretextul subțire că vizitele regale sunt în totalitate treaba Palatului Buckingham. Realitatea este că vizita lui Charles are loc la recomandarea guvernului și a fost planificată timp de luni de zile de către Whitehall și consilierii palatului într-o succesiune de ședințe și întâlniri private.

Un „comitet pentru vizite regale” format din personal regal, Downing Street, Cabinet Office, Extern Office și Departamentul pentru Afaceri și Comerț analizează sute de opțiuni.

„Odată ce ajung la un acord asupra unui loc, încep să parcurgă logistica, obiectivele și rezultatele așteptate”, a declarat a doua persoană familiarizată cu pregătirile.

Turner s-a întâlnit săptămâna trecută cu secretarul de stat american Marco Rubio pentru a discuta vizita, în timp ce Cooper s-a întâlnit cu ambasadorul SUA în Regatul Unit, Warren Stephens.

„Este învăluită în mod deliberat în mister. Nu pare că totul este planificat de guvern împreună cu palatul, dar așa este”, a adăugat fostul oficial de rang înalt.

Regele primește biletele într-o cutie roșie, asemenea celor date miniștrilor britanici și deși a fost implicat personal în redactarea discursului său care va fi adresat Congresului, a distribuit copii ale acestuia unei liste largi de destinatari guvernamentali cu mult timp în avans.

Pregătirile finale au fost afectate de drama recentă din guvernul Starmer. Președintele comitetului pentru vizite regale este cel mai înalt funcționar public din cadrul Ministerului de Externe. Până pe 16 aprilie, acesta era Olly Robbins, dar Starmer l-a demis într-o dispută privind procesul de verificare a lui Mandelson.

„Înlocuitorul lui Robbins, Nick Dyer, a preluat funcția de președinte al comitetului și a fost intens implicat în planificare în ultimele săptămâni”, a declarat o a treia persoană familiarizată cu pregătirile.

Cea mai mare parte a muncii din ultimele zile a fost însă depusă de Turner și echipa sa de la Ambasada Britanică din Washington DC, împreună cu secretarul privat principal al lui Starmer, Dan York-Smith, care este responsabil pentru legătura cu palatul.

Persoana familiarizată cu vizitele regale, citată mai sus, a declarat că York-Smith se va ocupa de comunicarea cea mai „tactică și imediată”, cum ar fi modul în care Charles ar trebui să reacționeze în cazul unui scenariu „de coșmar”: precum menționarea Insulelor Falkland.

Oficialii britanici colaborează pe rând cu Ambasada SUA la Londra, care a angajat recent un nou șef adjunct al misiunii, Robert Thomas. Două persoane familiarizate cu planificarea l-au descris drept „cineva care poate duce lucrurile la bun sfârșit” și au susținut că este un semn că relația instituțională este într-o stare bună, indiferent ce ar spune Trump pe Truth Social.

Tensiunile din Marea Britanie

Tensiunile persistă nu doar între cei doi lideri, ci și între Starmer și propriii săi parlamentari, care iau în considerare o încercare de a-l răsturna în urma alegerilor majore din 7 mai. Dacă va fi înlăturat, un nou lider va trebui să o ia de la capăt pentru a-l încuraja pe Trump.

Acest lucru a ridicat o întrebare în rândul unor persoane din politica externă britanică: Cât de mult ar trebui subliniat președintelui faptul că Starmer și regele sunt două persoane foarte diferite, asigurându-se că Charles poate rămâne o punte către Trump dacă premierul este înlăturat?

Case a spus că scopul vizitei va fi „de a se ridica deasupra politicii și de a le reaminti tuturor că această relație este mult mai amplă decât relația imediată dintre orice președinte și prim-ministru”.

Michael Martins, cercetător asociat la British Foreign Policy Group, a adăugat: „Trump a fost relativ clar în ceea ce privește criticile pe care le are la adresa Regatului Unit, acestea fiind îndreptate în mare parte către Starmer, în timp ce cuvintele sale calde sunt rezervate regelui”.

Nu este vorba doar despre amenințări la adresa poziției lui Starmer. Menținerea separării ar putea, de asemenea, să aducă cel mai bun scenariu pentru Marea Britanie în urma vizitei din această săptămână: zâmbete, laude și fără scandaluri. Dacă președintele va reveni vreodată la relația sa de prietenie cu Starmer după ce premierul a refuzat să se alăture războiului său din Iran este o altă întrebare.

Un sondaj Ipsos realizat săptămâna trecută pe 1.072 de britanici a constatat că 41% dintre respondenți cred că vizita lui Charles nu va schimba relația dintre SUA și Marea Britanie, iar 10% cred că o va înrăutăți.

Olivia O'Sullivan, directoarea programului „UK in the World” de la Chatham House, a declarat: „Familia regală a fost unul dintre atuurile pe care Regatul Unit le-a putut folosi în mod fiabil pentru a obține niște remarci superficiale, dar ceea ce vedem este că acest lucru nu ascunde neapărat divergențele strategice mai mari”.

Marea Britanie are această capacitate de a ascunde „crăpăturile”.

„Regatul Unit se află într-o poziție de invidiat, având doi oameni de stat la fel de puternici pe care îi putem desfășura. Niciun alt aliat nu are avantajele pe care le aduce acesta în ceea ce privește amplificarea anumitor probleme sau capacitatea de a atenua tensiunile din relația politică”, a declarat Sophia Gaston, cercetător senior la Centrul pentru Arta Statului și Securitate Națională de la King's College, Londra.

Pentru a demonstra acest lucru, trebuie să ne uităm la prima vizită a lui Trump în Marea Britanie în 2019. Oficialii britanici au încercat, fără succes, să organizeze un program, „cele mai bune momente din istoria Marii Britanii”, pentru a-l prezenta președintelui.

„Au discutat chiar și despre aducerea unei demonstrații militare pentru Trump, oriunde s-ar afla acesta”, își amintește fostul oficial de rang înalt de la Downing Street.

„A fost respins încontinuu. S-a dovedit că tot ce voia să facă cu jurnalul său era să petreacă timp cu directorii și să o vadă pe Regină”, a spus el.

Cea mai dificlă vizită a Regelui Charles

Toți acești factori vor face ca vizita regelui să fie una dintre cele mai dificile din domnia sa de până acum.

Un oficial guvernamental a declarat că în Whitehall se vorbește că „regele nu este deloc dornic să meargă”. Deși chiar și oficialilor le este greu să descifreze adevărul din zvonuri, aliații monarhului au găsit anterior modalități de a-și face cunoscută nemulțumirea. Când comitetul pentru vizite regale a decis să nu-l trimită pe Charles la summitul climatic COP27 din 2022, citate dintr-o „sursă regală” au apărut în ziarul Sunday Times, precizând clar că acesta nu participa la sfatul guvernului.

Chiar dacă regele nu se bucură de ceva personal, aliații spun că își investește întotdeauna energia în orice călătorie pe care o consideră a fi datoria sa.

„Nu-i place să fie prins în mijlocul politicii. Pe de altă parte, este al naibii de bun la asta”, a spus o persoană familiarizată cu vizitele regale.

După decenii de campanii pentru mediu și alte probleme, regele în vârstă de 77 de ani este, de asemenea, mai obișnuit cu vicisitudinile politicii decât mama sa, care a fost monarh apolitic de la vârsta de 25 de ani. A călătorit devreme pentru a se adresa politicienilor din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord.

„Curtea sa se simte considerabil mai confortabil decât cea a regretatei regine fiind folosită ca instrument diplomatic”, a spus prima persoană familiarizată cu pregătirile.

„Din câte am înțeles, este ceva ce i-a impus lui William în calitate de moștenitor al său”, a mai spus persoana.

Consilierul regal citat mai sus a adăugat: „Palatul recunoaște că vizita nu este lipsită de complexitate, dar nu trebuie să pierdem din vedere faptul că este, de asemenea, o oportunitate incredibilă, pentru națiune și pentru rege însuși”.

„Asta, în sensul cel mai literal, este ceea ce s-a născut să facă. Și o va face cu toată înțelepciunea, experiența, căldura și abilitățile diplomatice pe care le-a acumulat de-a lungul unei vieți făcând exact acest gen de lucruri și în interesul superior al națiunii pe care o servește”, a subliniat sursa.