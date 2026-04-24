Fostul șef al departamentului pentru Brexit cere Marii Britanii să reintre în Uniunea Europeană: „E timpul să batem la ușă”

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Marea Britanie ar trebui să înceapă discuțiile despre readerarea la Uniunea Europeană, consideră Philip Rycroft, fostul secretar permanent al departamentului guvernamental creat special pentru gestionarea Brexitului. Într-un editorial publicat în The Times, Rycroft scrie că promisiunile campaniei pro-Brexit – de la creștere economică la controlul imigrației – nu s-au materializat, iar în contextul războiului din Ucraina și al dezangajării americane, solidaritatea cu Europa devine o necesitate strategică, scrie The Guardian.

Philip Rycroft, fost secretar permanent al Departamentului pentru Ieșirea din UE, a declarat că „argumentele există și pot fi câștigate” în favoarea reîntoarcerii în blocul european, adăugând că este necesară „o evaluare lucidă a ceea ce este cu adevărat în interesul țării.” Cu toate acestea, a avertizat că readerarea ar putea fi un drum „lung și sinuos.”

„Cele mai multe analize economice sugerează că am suferit un impact semnificativ asupra PIB-ului ca urmare a ieșirii din piața unică”, a scris acesta în The Times. „Cifrele exacte și efectul asupra exporturilor noastre către UE și nu numai pot fi dezbătute, dar nimeni nu poate pretinde în mod credibil că am ajuns pe culmile însorite ale unei creșteri economice susținute ca urmare a Brexitului.”

Rycroft a subliniat că promisiunile campaniei pro-Brexit, de la economie la imigrație, nu s-au materializat conform așteptărilor. „Marea promisiune a unui acord comercial cuprinzător cu Statele Unite pare acum un vis imposibil”, a spus el.

„Vânturile reci nu bat doar prin ordinea comercială internațională. Certitudinile postbelice care ne-au fundamentat securitatea ca națiune se prăbușesc vizibil. Cu un război în plină desfășurare pe continentul european, purtat de o Rusie revanșardă, și cu o Americă tot mai dezangajată, este de la sine înțeles că trebuie să ne îndreptăm către solidaritatea cu prietenii și vecinii noștri din Europa pentru a ne asigura apărarea”, adaugă acesta.

Iar concluzia lui este că „argumentele există și pot fi câștigate. E timpul să vorbim despre readerare. Poate că e timpul să batem la ușa UE.”

Declarațiile lui Rycroft reflectă o dispoziție tot mai răspândită în interiorul Partidului Laburist, unde mai mulți membri consideră că formațiunea ar trebui să fie mai curajoasă în apropierea de UE sau în perspectiva readerării.

Mai mulți miniștri din cabinet doresc ca Keir Starmer să insiste mai mult pe aderarea la o uniune vamală sau la piața unică – opțiuni care rămân deocamdată linii roșii pentru guvern, în timp ce acesta negociază o relație post-Brexit mai solidă cu UE.

În ianuarie, premierul a afirmat că Regatul Unit ar trebui să ia în considerare „o aliniere și mai strânsă” la piața unică, variantă pe care o considera preferabilă unei uniuni vamale.

„Dacă este în interesul nostru național... atunci ar trebui să luăm în calcul acest lucru, ar trebui să mergem atât de departe”, a spus Starmer.

Joi, în Parlamentul European au fost ridicate îngrijorări cu privire la situația cetățenilor UE din Regatul Unit și a cetățenilor britanici din Europa, în contextul post-Brexit. Europarlamentarii au aflat despre problemele copiilor născuți din părinți cetățeni UE în Regatul Unit, care nu știau că trebuie să aplice pentru statutul de rezident permanent (settled status).

Acești copii ar putea fi supuși unor taxe din partea sistemului public de sănătate (NHS) sau ar putea întâmpina probleme legate de angajare, au aflat parlamentarii.

„Abordarea Regatului Unit are consecințe semnificative pentru copiii nou-născuți, ducând la taxe medicale foarte ridicate”, a declarat Michal Meduna, un înalt oficial din unitatea Comisiei Europene pentru acordul post-retragere.

Ministerul de Interne britanic (Home Office) a fost criticat, de asemenea, în cadrul audierii din Parlamentul European – la care a participat – pentru încetarea finanțării organizațiilor caritabile care ajutau cetățenii UE vulnerabili în depunerea cererilor întârziate de rezidență.

Settled, una dintre aceste organizații, va publica săptămâna viitoare un raport în care arată că primește „sute de cereri de consiliere în fiecare săptămână”, deși nu mai beneficiază de finanțare din partea Home Office.

British in Europe, o coaliție civică ce a militat pentru drepturile a aproximativ 1,2 milioane de cetățeni britanici stabiliți în 27 de state ale UE, a declarat în fața Parlamentului European că nu primește niciun sprijin financiar din partea Regatului Unit. Deși este unul dintre interlocutorii oficiali ai Comisiei Europene pe tema Brexitului, conducătoarele sale, Fiona Godfrey și Jane Golding, lucrează acum fără remunerație.

„Suntem toți aici ca voluntari”, au spus acestea. „Am solicita guvernului britanic să finanțeze și el munca necesară pentru sprijinirea cetățenilor britanici care trăiesc în UE, deoarece acest sprijin nu a venit până acum.”

Guvernul britanic și-a apărat decizia de a opri finanțarea, precizând că din 2019 au fost cheltuiți 32 de milioane de lire sterline pentru sprijinirea organizațiilor caritabile.

„Acum, când observăm un număr semnificativ mai mic de cereri depuse și mai puține organizații active în acest domeniu, este momentul potrivit pentru a încheia această tranșă de finanțare. Dar forme alternative de sprijin există în Regatul Unit, de exemplu centrul de soluționare al schemei de rezidență”, a declarat în fața parlamentarilor Aliza Dee, șefă adjunctă pentru justiție și afaceri interne în cadrul Secretariatului pentru relațiile cu UE din Cabinet Office.