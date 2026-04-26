Va afecta atacul armat de la dineul corespondenților vizita Regelui Charles în SUA? Sky News: Discuţii aprinse la Palatul Buckingham

Conform Sky News, la Palatul Buckingham au avut loc, duminică, "o serie de discuții" despre modul în care atacul armat de la Washington ar putea sau nu afecta vizita de stat a regelui în SUA. Vizita de patru zile a Regelui Charles peste Ocean ar trebui să înceapă luni. Regele are planificate opriri în Virginia, New York și Washington, D.C., unde se va întâlni în privat cu Trump și va susține un discurs în fața Congresului SUA.

Duminică, au fost discuţii aprinse de ultimă oră despre măsurile de securitate pentru vizita regelui în SUA, după tentativa de asasinare a lui Trump, au declarat surse de la Palatul Buckingham pentru Sky News.

Regele Charles "este ținut pe deplin la curent cu evoluțiile situației și este foarte ușurat să audă că președintele, Prima Doamnă și ceilalţi invitați nu au fost răniţi", adaugă un purtător de cuvânt.

Regele și Regina l-au contactat în privat pe Trump și pe Prima Doamnă pentru a-și exprima îngrijorarea față de toți cei afectați de incident, precum și recunoștința față de serviciile de securitate care au prevenit lucruri dramatice.

Ce vor discuta Trump şi Regele Charles

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul, NATO și taxa pe serviciile digitale din Regatul Unit se numără printre subiectele pe care intenționează să le discute cu Regele Charles în timpul vizitei acestuia la Washington de săptămâna viitoare.

"Voi vorbi despre tot", a spus Trump în timpul unui interviu telefonic pentru agenția britanică de presă. "Voi vorbi despre asta. Este un prieten și un tip grozav", a adăugat liderul de la Casa Albă.

Vizita de stat de patru zile a Regelui Charles, planificată să înceapă luni, va marca cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA față de Marea Britanie.

Vizita are loc, de asemenea, pe fondul celor mai proaste relații dintre cele două țări de la Criza Canalului Suez din 1956, cu critici repetate din partea lui Trump la adresa prim-ministrului Keir Starmer pentru refuzul său de a se alătura atacului asupra Iranului și cu remarci dezaprobatoare despre capacitățile militare ale Marii Britanii.

Președintele SUA a amenințat, de asemenea, că va impune tarife vamale Marii Britanii dacă Starmer nu renunță la taxa pe serviciile digitale.

